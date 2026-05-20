21 мая в 5-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ривер Плейт — Ред Булл Брагантино с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Ривер Плейт»
Турнирное положение: «Миллионеры» весьма продуктивно проводят турнир. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Ривер Плейт» на 4 очка оторвался от второй позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Миллионеры» переиграли «Росарио Сентраль» (1:0).
До того команда переиграла «Химнасия и Эсгрима» (2:0). А вот поединок с «Сан-Лоренсо» завершился викторией в серии пенальти.
В пяти своих последних матчах «Ривер Плейт» разжился 3 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Миллионеры» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила дважды кряду.
Причем «Ривер Плейт» не так давно одолел «Ред Булл Брагантино» (1:0). Да и не пропускают аргентинцы уже в двух матчах кряду.
«Ред Булл Брагантино»
Турнирное положение: «Быки» борются за попадание в плей-офф. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Ред Булл Брагантино» лишь по дополнительным показателям отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Быки» переиграли «Виторию» (2:0).
До того команда была бита «Мирассолом» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Сантоса» (0:2).
При этом «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Быки» на данном этапе выглядят не лучшим образом. Команда до последней победы уступила дважды подряд.
При этом «Ред Булл Брагантино» имеет довольно надежные тылы. Команда пропускает в среднем гол за матч.
Команда конкурирует за второе место с «Карабобо». Вот только бразильцы уступают сопернику по личным встречам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ривер Плейт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: «Миллионеры» намерены обеспечить себе победу в группе, и уж точно начнут встречу с активных атакующих акций.
Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ривер Плейт» победил в 2 своих последних поединках
- «Ред Булл Брагантино» до последней виктории уступил дважды кряду
- «Миллионеры» не пропускали в 2 последних матчах
- «Быки» три недели назад уступили «Ривер Плейту» (0:1)
- «Миллионеры» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей