прогноз на матч Южноамериканского кубка

21 мая в 5-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Сантос» и «Сан-Лоренсо». Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сантос — Сан-Лоренсо с коэффициентом для ставки за 2.38.

«Сантос»

Турнирное положение: «Рыбы» еще борются за попадание в плей-офф. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Сантос» на 2 очка отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рыбы» были биты «Коритибой» (0:3).

До того команда переиграла ту же «Коритибу» (2:0). Да и поединок с «Брагантино» завершился викторией (2:0).

В пяти своих последних матчах «Сантос» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Рыбы» нынче нестабильны в плане результатов. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

Причем «Сантос» традиционно успешно противостоит «Сан-Лоренсо». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Сан-Лоренсо»

Турнирное положение: «Вороны» весьма продуктивно проводят турнир. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Сан-Лоренсо» лишь на один зачетный балл опережает идущий вторым «Депортиво Куэнка». При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вороны» в серии пенальти уступили «Ривер Плейту».

До того команда не сумела переиграть «Депортиво Куэнка» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Индепендьенте» (1:2).

При этом «Сан-Лоренсо» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Вороны» на данном этапе выглядят не лучшим образом. Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом «Сан-Лоренсо» имеет весьма надежные тылы. Команда пропускает в среднем реже одного мяча за матч.

Команда лидирует в своем квартете всего с одной победой в активе. Вот только «рыб» она не обыгрывает уже двадцать лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сантос» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Рыбы» выглядят монолитнее соперника, и уж точно начнут встречу с активных атакующих акций.

Ставка: Победа «Сантоса» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

