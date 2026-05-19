21 мая в 5-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Сантос» и «Сан-Лоренсо». Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сантос — Сан-Лоренсо с коэффициентом для ставки за 2.38.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в GoogleПодписаться+

«Сантос»

Турнирное положение: «Рыбы» еще борются за попадание в плей-офф.  Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Сантос» на 2 очка отстает от второй позиции.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Рыбы» были биты «Коритибой» (0:3).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда переиграла ту же «Коритибу» (2:0).  Да и поединок с «Брагантино» завершился викторией (2:0).

В пяти своих последних матчах «Сантос» разжился 2 победами.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рыбы» нынче нестабильны в плане результатов.  Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

Причем «Сантос» традиционно успешно противостоит «Сан-Лоренсо».  В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Сан-Лоренсо»

Турнирное положение: «Вороны» весьма продуктивно проводят турнир.  Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Сан-Лоренсо» лишь на один зачетный балл опережает идущий вторым «Депортиво Куэнка».  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Вороны» в серии пенальти уступили «Ривер Плейту».

До того команда не сумела переиграть «Депортиво Куэнка» (0:0).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Индепендьенте» (1:2).

При этом «Сан-Лоренсо» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Вороны» на данном этапе выглядят не лучшим образом.  Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом «Сан-Лоренсо» имеет весьма надежные тылы.  Команда пропускает в среднем реже одного мяча за матч.

Команда лидирует в своем квартете всего с одной победой в активе.  Вот только «рыб» она не обыгрывает уже двадцать лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сантос» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Рыбы» выглядят монолитнее соперника, и уж точно начнут встречу с активных атакующих акций.

2.38Победа «Сантоса» в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.38 на матч «Сантос» — «Сан-Лоренсо»  позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа «Сантоса» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.10Тотал больше 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.10 на матч «Сантос» — «Сан-Лоренсо»  позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Сантос» для выхода в плей-офф обязан исключительно побеждать
  • «Сан-Лоренсо» не побеждает 4 матча кряду
  • Обе команды не блещут высокой результативностью
  • «Вороны» уже 20 лет не обыгрывают «Сантос»
  • «Рыбы» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей