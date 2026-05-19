21 мая в 5-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Гремио» и «Палестино». Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гремио — Палестино с коэффициентом для ставки за 2.10.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в Google NewsПодписаться+

«Гремио»

Турнирное положение: «Трёхцветные» еще борются за попадание в плей-офф.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Гремио» на 2 очка отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем один мяч за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Трёхцветные» не смогли одолеть «Баию» (1:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда переиграла «Конфьянсу» (3:0).  А вот поединок с «Фламенго» завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах «Гремио» победил 2 раза.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Трёхцветные» нынче вполне прилично выглядят в плане результатов.  Команда не уступила дважды кряду.

Причем «Гремио» три недели назад подписал мировую с «Палестино» (0:0).  Зато состав бразильцев по именам выглядит достаточно солидно.

«Палестино»

Турнирное положение: «Арабы» явно не блистают в турнире.  Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Палестино» набрал всего 2 очка в четырех турах.  При этом команда не забила еще ни одного мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Арабы» разгромили «Депортес Ла Серена» (5:1).

До того команда сумела переиграть «Лимаче» (3:2).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Монтевидео Сити» (0:1).

При этом «Палестино» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Арабы» на данном этапе выглядят симпатично.  Команда уверенно победила дважды кряду.

При этом «Палестино» имеет довольно надежные тылы.  Команда пропускает в среднем чуть реже одного мяча за матч.

Команда уже утратила турнирную мотивацию.  В плей-офф она уже не квалифицируется, но хлопнуть дверью напоследок явно постарается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Гремио» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40.  Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: «Трёхцветные» выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

2.10Фора «Гремио» -1.5Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.10 на матч «Гремио» — «Палестино»  принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Гремио» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

3.25Тотал больше 3.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 3.25 на матч «Гремио» — «Палестино»  принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Гремио» борется за лидерство в квартете
  • «Палестино» ни разу не забил в 4 матчах группового этапа
  • Бразильцы пропустили всего один мяч в 4 матчах турнира
  • «Арабы» не побеждают в гостях 2 матча кряду
  • «Трёхцветные» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей