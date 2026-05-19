прогноз на матч Южноамериканского кубка, ставка за 2.10

21 мая в 5-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Гремио» и «Палестино». Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гремио — Палестино с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Гремио»

Турнирное положение: «Трёхцветные» еще борются за попадание в плей-офф. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Гремио» на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем один мяч за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трёхцветные» не смогли одолеть «Баию» (1:1).

До того команда переиграла «Конфьянсу» (3:0). А вот поединок с «Фламенго» завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах «Гремио» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Состояние команды: «Трёхцветные» нынче вполне прилично выглядят в плане результатов. Команда не уступила дважды кряду.

Причем «Гремио» три недели назад подписал мировую с «Палестино» (0:0). Зато состав бразильцев по именам выглядит достаточно солидно.

«Палестино»

Турнирное положение: «Арабы» явно не блистают в турнире. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Палестино» набрал всего 2 очка в четырех турах. При этом команда не забила еще ни одного мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Арабы» разгромили «Депортес Ла Серена» (5:1).

До того команда сумела переиграть «Лимаче» (3:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Монтевидео Сити» (0:1).

При этом «Палестино» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Арабы» на данном этапе выглядят симпатично. Команда уверенно победила дважды кряду.

При этом «Палестино» имеет довольно надежные тылы. Команда пропускает в среднем чуть реже одного мяча за матч.

Команда уже утратила турнирную мотивацию. В плей-офф она уже не квалифицируется, но хлопнуть дверью напоследок явно постарается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Гремио» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: «Трёхцветные» выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Ставка: Фора «Гремио» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25

