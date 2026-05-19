21 мая в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Палмейрас» и «Серро Портеньо». Начало игры — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Палмейрас — Серро Портеньо с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Поросята» бьются за попадание в плей-офф. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Палмейрас» на один балл опережает как раз «Серро Портеньо». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Поросята» не сумели одолеть «Крузейро» (1:1).
До того команда переиграла «Жакуипенсе» (4:1). А вот поединок с «Ремо» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Палмейрас» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Поросята» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает уже 2 месяца.
Причем «Палмейрас» традиционно успешно противостоит «Серро Портеньо». В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
«Серро Портеньо»
Турнирное положение: «Сине-гранатовые» бьются за лидерство в своем квартете. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Серро Портеньо» лишь на один зачетный балл отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает меньше одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сине-гранатовые» уступили «Спортиво Триниденс» (1:3).
До того команда не сумела переиграть «Гуарани» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Хуниору» (1:0).
При этом «Серро Портеньо» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Сине-гранатовые» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает два матча кряду.
При этом «Серро Портеньо» имеет весьма надежные тылы. Команда пропускает в среднем реже одного мяча за матч.
Команда борется за выход в плей-офф Кубка Либертадорес. Вот только «поросят» она не обыгрывает уже 8 лет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Палмейрас» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: «Поросята» выглядят монолитнее соперника, однако и оппонент явно не лыком шит.
Ставка: Обе забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Палмейрас» не проигрывает уже 2 месяца
- «Серро Портеньо» не побеждает 4 матча кряду
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- «Сине-гранатовые» уже 8 лет не обыгрывают «Палмейрас»
- «Поросята» весьма продуктивно выступают в родных стенах