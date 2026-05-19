прогноз на матч Южноамериканского кубка, ставка за 2.10

21 мая в 5-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Индепендьенте» Петролеро и «Ботафого». Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Индепендьенте Петролеро — Ботафого с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Индепендьенте» Петролеро

Турнирное положение: «Матадоры» уже не сражаются за попадание в плей-офф. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Индепендьенте» Петролеро в четырех турах не смог разжиться очками. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Матадоры» одолели «Блуминг» (3:1).

До того команда подписала мировую с «Олвейз Рэди» (0:0). А вот поединок с «Каракасом» завершился поражением (2:3).

В пяти своих последних матчах «Индепендьенте» Петролеро разжился одной победой. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Матадоры» нынче нестабильны в плане результатов. Команде крайне натужно даются победы.

Причем «Индепендьенте» Петролеро почти месяц назад уступил «Ботафого» (0:3). Да и вообще, оборона команды частенько даёт сбои.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Одинокие звёзды» весьма продуктивно проводят турнир. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Ботафого» лишь на 2 очка опережает идущий вторым «Каракас». При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Одинокие звёзды» переиграли «Коринтианс» (3:1).

До того команда уступила «Шапекоэнсе» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Атлетико Минейро» (1:1).

При этом «Ботафого» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Одинокие звёзды» на данном этапе не отличаются стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Ботафого» имеет относительно надежные тылы. Команда пропускает в среднем аккурат один мяч за матч.

Команда лидирует в своем квартете, не проиграв ни разу. Да и задачу финишировать на первой строчке никто не отменял.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ботафого» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: «Ботафого» выглядит в разы монолитнее соперника, но и боливийцы явно постараются проявить свои лучшие качества.

2.10 Обе забьют

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

2.00 Тотал больше 3.5

