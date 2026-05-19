21 мая в 1/4 финала Кубка США по футболу сыграют «Колорадо Рэпидс» и «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Колорадо Рэпидс — Сан-Хосе Эрткуэйкс с коэффициентом для ставки за 2.31.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в GoogleПодписаться+

«Колорадо Рэпидс»

Турнирное положение: «Рэпидс» проводят блеклый сезон.  Команда находится на 11 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Колорадо Рэпидс» на 3 очка отстает от топ-9.  А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Колорадо Рэпидс» уступил «Реал Солт-Лейк» (1:2).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Миннесоте» (1:0).  А вот поединок с «Сент-Луис Сити» завершился коллизией (0:1).

В пяти своих последних матчах «Колорадо Рэпидс» победил один раз.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рэпидс» нынче не преуспевают в плане результатов.  Команда побеждает с огромной натугой.

Причем «Колорадо Рэпидс» традиционно сложно противостоит «Сан-Хосе Эрткуэйкс».  В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

Турнирное положение: «Эрткуэйкс» бьются за лидерство в Западной конференции.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Сан-Хосе Эрткуэйкс» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Сан-Хосе Эрткуэйкс» уступил «Далласу» (2:3).

До того команда была бита «Сиэтл Саундерс» (2:3).  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Ванкувером» (1:1).

При этом «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в 5 своих последних поединках победил один раз.  Команда отличилась 10 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Эрткуэйкс» приуныли в плане результатов.  Команда уступила два раза кряду.

При этом «Сан-Хосе Эрткуэйкс» не побеждает 4 матча кряду.  Да и оборонительные редуты частенько совершают сбои.

Команда весьма продуктивно выступает на полях соперников.  «Эрткуэйкс» в семи выездных поединках чемпионата добыли 16 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Колорадо Рэпидс» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31.  Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.49.

Прогноз: «Эрткуэйкс» нынче угодили в кризис, да и «рэпидс» явно способны прибавить во всех компонентах.

2.31Победа «Колорадо Рэпидс»Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.31 на матч «Колорадо Рэпидс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»  принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Победа «Колорадо Рэпидс» за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.77Обе не забьютСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.77 на матч «Колорадо Рэпидс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»  принесёт прибыль 1770₽, общая выплата — 2770₽

Ставка: Обе не забьют за 2.77

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Эрткуэйкс» уступил в 2 своих последних матчах
  • «Сан-Хосе Эрткуэйкс» не побеждает 4 матча кряду
  • «Колорадо Рэпидс» имеет потенциал прибавить в плане реализации
  • «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в двух своих последних поединках пропустил 6 мячей
  • В составе «рэпидс» имеется ряд качественных атакующих исполнителей