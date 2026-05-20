21 мая в матче плей-офф за попадание в Лигу конференций сыграют «Брондбю» и «Копенгаген». Начало встречи — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Брондбю — Копенгаген с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Брондбю»
Турнирное положение: «Брондбю» по итогам прошедшего розыгрыша датской Суперлиги занял четвертое место, поэтому сыграет в плей-офф за выход в Лигу конференций.
Команда на пять очков отстала от зоны попадания в квалификацию Лиги конференций (третья строчка), а также на 15 баллов от зоны отбора в Лигу Европы (вторая позиция).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Мидтьюлланн» (3:2).
Перед этим в предыдущем туре датского чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах проиграл «Орхусу» с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированы — Алвес, Годфри и Келерт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Суперлигу, «Брондбю» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество их соперника в классе.
Николай Валлюс и Якоб Амбек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Суперлиги с семью голами.
«Копенгаген»
Турнирное положение: «Копенгаген» по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Дании занял седьмое место, поэтому получил шанс сыграть в плей-офф за Лигу конференций.
Команда на 10 очков опередила своего ближайшего преследователя в лице «Оденсе», а также на 15 — ставшего девятым в таблице «Силькеборга».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Раннерсом» (5:0).
Перед этим коллектив упустил шанс попасть в Лигу Европы, поскольку проиграл в финале Кубка Дании «Мидтьюлланну» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Ашури, Корнелиус, Дадасон, Габриэл, Уэскас, Маттссон и Вест, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Копенгаген» выиграл семи победах при одной ничьей и одном поражении.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их преимущество в классе над соперником.
Джордан Ларссон — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Суперлиги с 13-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей «Брондбю» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Копенгагена» забивала только одна команда
- в семи из девяти последних матчей «Копенгаген» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.35, выигрыш «Брондбю» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.
Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. При этом в их двух из четырех последних домашних поединков.
Такой же сценарий был реализован и в 19-ти из 20-ти последних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их семи из девяти последних матчей.
Ставка: «Копенгаген» победит за 2.25