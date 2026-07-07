Швейцария и Колумбия подходят к 1/8 финала без поражений. Швейцарцы снова выглядят командой, которую трудно выбить из колеи, у них опытный центр поля и хорошая организация без мяча. Колумбия, наоборот, сильна не только порядком, но и умением менять рисунок матча по ходу игры — команда Нестора Лоренсо уже показала, что может подстраиваться под разные сценарии и всё равно сохранять контроль.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+4' Перерыв в Ванкувере! Нули на табло после первого тайма, первым открываться никто не хочет. Отдыхаем 15 минут!

45+2' Ридер наступил на ногу Мохике в борьбе за мяч, не сразу поднялся колумбиец.

45' Три минуты добавил арбитр к первому тайму.

43' Суарес хитро пропускал мяч после прострела Ариаса, но вовремя на перехвате сыграл Аканджи.

41' Инициатива остаётся у сборной Колумбии, пока что тяжело швейцарцам выходить в атаку.

39' Пуэрта в касание бил с подбора, но не попал как следует по мячу и отправил его мимо ворот.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 48 Владение мячом 52 1 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 6 Фолы 6

37' Диас отдал на Суареса и побежал открываться на левый фланг, а передача ему на ход не получилась.

35' Хамес отлично отдал проникающий пас на Муньоса, а тот оказался в офсайде.

33' Луис Диас в опасной позиции получил мяч и пробил прямо в Эльведи.

32' С острого угла хлёстко пробил Рубен Варгас, а Камило Варгас уверенно забрал мяч в руки.

30' Ридер просочился сквозь трёх колумбийцев и пробил в ближний угол — спас Варгас! Неплохой момент в одиночку создал швейцарский полузащитник.

Удар Ридера globallookpress.com

28' Неплохо вырезал в штрафную Закария, а Эмболо вовремя не сделал рывок к мячу.

27' Игра возобновлена, с мячом Швейцария.

Швейцария — Колумбия globallookpress.com

23' А вот и регулярный водопой. Пока что аккуратная игра от обеих команд, но Колумбия была ближе к голу.

22' Перспективно навешивал Хамес на ближнюю штангу, Аканджи выбил мяч из штрафной.

21' Пуэрта получил мяч на линии штрафной и пробил в дальнюю девятку — Кобель вытянулся в прыжке и спас!

Сейв Кобеля globallookpress.com

19' Кобеля снова вынуждают бить вперёд наотмашь, хорошо прессинговали Хамес и Ариас.

17' Эльведи здорово сыграл на перехвате и не дал Суаресу обработать пас Хамеса.

15' Фолом в атаке закончился угловой сборной Швейцарии.

14' А теперь и Швейцария заработала угловой, Санчес перехватил навес Родригеса.

14' Кобель уверенно забрал мяч в руки после скидки Лермы во вратарскую.

13' Луис Диас заработал штрафной на левом фланге. Хамес будет подавать.

11' Санчес попробовал сделать диагональ на левый фланг и отправил мяч в аут.

10' Колумбия владеет мячом в центральной трети, а Швейцария выстроилась в две оборонительные линии и ждёт момента для контратаки.

08' Луис Диас отобрал мяч недалеко от своей штрафной и пытался разогнать контратаку, но упустил мяч за боковую.

07' Рубен Варгас с острого угла попробовал пробить — в руки вратарю.

06' Не получился навес с угла поля у Хамеса, швейцарцы отбились.

05' Угловой заработала Колумбия, Закария выбил мяч после прострела Ариаса.

04' Фройлер жёстко пошёл в борьбу за верховой мяч и сфолил на Мохике.

02' Кобель был вынужден выбивать мяч в аут под давлением, высоко встречает Колумбия с первых минут.

01' Колумбийцы разыграли с центра, поехали!

До матча

22:58 Крыша на стадионе в Ванкувере закрыта, хотя и за её пределами сегодня не жарко — всего-то чуть больше 20 градусов.

22:54 Футболисты выстроились в центральном круге, звучат национальные гимны Швейцарии и Колумбии.

Швейцария — Колумбия globallookpress.com

22:50 Матч обслужит арбитр из Сальвадора Иван Бартон. На линиях ему помогут Давид Моран, тоже из Сальвадора, и Анри Пупиро из Никарагуа. Четвёртым судьёй назначена Катя Итцель Гарсия из Мексики. За ВАР будет отвечать мексиканец Эрик Миранда, ассистентом ВАР станет американец Армандо Вильярреал.

22:45 Луис Диас — главный игрок Колумбии в переходах, именно он чаще всего превращает отборы и быстрые выходы из обороны в реальные моменты у чужих ворот. Сегодня это напрямую бьёт по правой стороне Швейцарии, где будут работать Денис Закария и Нико Эльведи. Оба опытные и дисциплинированные, но забеги один в один против такого резкого вингера — совсем не их любимый сценарий. Вся швейцарская оборонительная модель строится на терпении, компактности и спокойствии без мяча, но если Диас получит хотя бы метр свободы на этом фланге, это спокойствие может быстро закончиться.

Колумбийцы на разминке globallookpress.com

22:40 У Швейцарии ожидаемо нет Йоана Манзамби в стартовом составе, и это серьёзный удар по атаке. 20-летний полузащитник стал одним из открытий команды: сделал дубль против Катара, оформил гол и ассист с Канадой, а затем отдал результативную передачу в игре с Алжиром. У Швейцарии минус важный источник движения и последнего действия в атаке. Хорошая новость хотя бы в том, что Рубен Варгас и Джибриль Соу всё-таки попали в заявку после проблем на тренировке.

22:30 А это стартовый состав сборной Колумбии: Варгас, Муньос, Лукуми, Пуэрта, Мохика, Санчес, Хамес, Ариас, Лерма, Диас, Суарес.

22:25 Сборная Швейцарии начнёт матч 1/8 финала в таком составе: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Яшари, Ридер, Эмболо, Ндой.

22:20 Если коротко — сегодня опыт противостоит гибкости. Швейцария давно играет в понятной системе и редко разваливается даже под давлением. Колумбия же кажется командой с большим диапазоном, которая может прессинговать, терпеть без мяча, менять позиции и искать гол через разные зоны. Именно поэтому фаворит здесь не очевиден настолько, как может показаться по именам. Колумбия чуть ярче впереди, Швейцария чуть надёжнее по структуре, а разница между ними может свестись к одному стандарту, одному рывку Диаса или одному решению Хамеса в последней трети.

22:15 Тактически это может быть матч терпения. Швейцария не будет безрассудно раскрываться: команда Мурата Якина умеет ждать, закрывать центр и постепенно забирать удобные зоны. Колумбии важно не застрять в медленном владении и не дать Джаке спокойно управлять темпом. Если Диас и Муньос смогут регулярно растягивать швейцарскую оборону, у Колумбии появятся пространства между линиями. Если же Швейцария удержит компактность и заставит соперника атаковать слишком предсказуемо, игра быстро станет вязкой.

22:10 Главный плюс Швейцарии — стабильность. Гранит Джака и Ремо Фройлер дают команде привычный каркас в центре, Мануэль Аканджи добавляет спокойствия в обороне, а впереди цепляется за мячи Брель Эмболо. Для швейцарцев это шанс наконец-то шагнуть дальше обычного. Команда часто добирается до плей-офф крупных турниров, но четвертьфинал чемпионата мира остаётся для неё особенным достижением. Проблема в том, что перед матчем есть вопросы по состоянию сразу нескольких игроков, и для такой системной команды потеря даже одного важного элемента может сильно изменить баланс.

22:05 Колумбия выглядит чуть более яркой и вариативной. Команда пропустила всего один мяч на турнире, а Нестор Лоренсо постоянно подчёркивает, что его игроки умеют понимать разные моменты матча и перестраиваться без потери структуры. Луис Диас остаётся главным источником опасности слева, Хамес Родригес может дать последний пас из глубины или полуфланга, а Даниэль Муньос добавляет очень важную угрозу с правого края. Даже без Джона Кордобы у Колумбии достаточно вариантов впереди, хотя нагрузка на Луиса Суареса и игроков второго темпа теперь станет выше.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80.