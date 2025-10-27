По информации СМИ, клуб второго по силе дивизиона Турции «Серик Беледиеспор» принял решение расстаться с главным тренером Сергеем Юраном. О том, как завершилась этот этап работы российского тренера заграницей — в материале LiveSport.Ru.

Русские в Турции

Летом российские любители футбола открыли для себя новую точку на мировой карте — турецкий город Серик, в котором выступает «Беледиеспор». Этот футбольный клуб, выступающий в Первой лиге Турции (втором по силе дивизионе страны), назначил главным тренером Сергея Юрана.

Для отечественного специалиста «Серик» стал первым в тренерской карьере клубом из дальнего зарубежья (ранее был опыт работы в Эстонии, Латвии, Казахстане, Азербайджане, Армении). Вместе с 56-летним тренером команду летом пополнил целый ряд знакомых ему по работе в «Химках» и «Пари НН» российских футболистов: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Расул Гусейнов, Александр Мартынов и Артём Юран.

Причина высадки десанта из России в Турции банальна — совладельцем клуба стал российский предприниматель, экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов, который, впрочем, до сих пор активно опровергает эту информацию. Она, кстати, мягко говоря, удивила, потому что буквально считанными неделями ранее подмосковный клуб, накопив долги на сумму около 850 млн рублей, снялся с соревнований и прекратил своё существование.

Юран заключил с турками контракт сроком на один сезон. Но, по всей видимости, его доработать будет не суждено. Турецкий журналист Назим Тюркнас сообщил, что «Серик Беледиеспор» принял решение расстаться с наставником на фоне неудовлетворительных результатов в последних турах.

Сергей Юран x.com/SerikKulubu

В частности, команда проиграла два последних матча (причем последнюю встречу — со счётом 0:4), а безвыигрышная серия достигла 5 игр (последняя победа была одержана 19 сентября). В этой связи «Серик», имея в активе 12 очков, после 11-го тура опустился на 13-е место в турнирной таблице.

Увольняют из-за поражений или решений по составу?

Первые новости о возможном увольнении появились еще 2 недели назад. Тогда телеграм-канал Sport Baza сообщил, что Юрану поставили ультиматум — за полтора месяца поднять «Серик» в топ-7. Впрочем, этот инсайд опроверг сам тренер, который заявил о наличии у него полного карт-бланша.

Я всегда говорил: мне интересно, когда есть цели. А у этого клуба они есть. Собирать команду придется фактически с нуля, поэтому в первом сезоне первоочередная задача — сохранить клуб во втором дивизионе. Это аналог нашей Первой лиги. Надеюсь, что в этом сезоне нам удастся закрепиться во втором дивизионе, а уже в следующем — включиться в борьбу за путевки в Суперлигу. Сергей Юран главный тренер «Серик Беледиеспор»

Журналист Иван Карпов, в свою очередь, выдвинул другую версию отставки Юрана. Якобы, после последнего поражения от «Пендикспора» (0:4) тренеру позвонил Садыгов и высказал ему претензии за то, что его сын Илья не попал в стартовый состав, а вышел на замену на 78-й минуте. Разговор прошёл на повышенных тонах, и Юран в конце концов послал своего работодателя, что и стало причиной увольнения.

Илья Садыгов x.com/SerikKulubu

Если изложенное инсайдером — правда, то получается, что повторяется история 3-летней давности. Тогда, напомним, Юран возглавлял «Химки» — спас команду от вылета и успешно начал новый сезон (7 очков за 4 матча). Но эти достижения не перевесили решение не выпускать Илью Садыгова на матч с «Ростовом» (тогда красно-чёрные проиграли со счётом 0:1), и тренер в августе 2022 г. был отправлен в отставку.

Скорее всего, контракт Юрана с «Сериком» будет расторгнут по инициативе клуба. В этом случае турки будут обязаны выплатить российскому специалисту всю зарплату, которая причитается до истечения срока соглашения — чуть больше 13 млн рублей.

«Серик» — турецкая реинкарнация «Химок»

Понять эмоции тренера можно, поскольку Садыгов в Турции принялся за старое: футболисты «Серика» уже восемь недель не получают зарплаты и премии. При этом клуб лишен одного из главных источников дохода — выручки от «матч-дэй», так как «Серик» из-за ремонта своего стадиона проводит домашние игры на чужих аренах.

ФК «Серик» x.com/SerikKulubu

Дело дошло до отмены тренировок из-за бойкота игроков. По информации Ajansspor, если выплаты не поступят до начала ноября, то они намерены официально уведомить клуб о нарушении контрактных обязательств. А ряд сотрудников клуба рассматривают возможность увольнения. Кроме того, «Серик» может столкнуться с проблемами на уровне ФИФА, потому что белорусский БАТЭ до сих пор не получил компенсацию за трансфер Александра Мартынова, приобретенного в начале нынешнего сезона.

На фоне этих новостей Юран после крупного поражения в последнем туре дал понять, что удивляться такому результату не стоит.

Мне сложно оценивать матч. Лучше бы мы не приезжали, пока есть финансовые проблемы. Игроки и тренерский состав не получают зарплаты. У игроков нет спокойствия в голове, пока не погашены долги. Команда не тренировалась. Результат был ясен. Мне нравится работать здесь, это очень хорошая лига. Но скорее всего, я покину команду, потому что не вижу будущего. Сейчас в клубе серьезные проблемы. Сергей Юран главный тренер «Серик Беледиеспор»

Тем более «Пендикспор» сейчас находится в группе лидеров (на 5-м месте), а «Серик» всё ещё имеет 4-очковый отрыв от зоны вылета. Так что со спортивной точки зрения, для команды, которой нужно сохранить прописку в чемпионате, все далеко не так плохо.

Где ждать Юрана?

Будет интересно понаблюдать за тем, как Садыгов будет искать сменщика Юрана. Есть серьезные опасения, что кто-то согласится на работу в клубе с общеизвестными финансовыми проблемами, а также с учётом истории, случившейся с «Химками».

Что касается Юрана, то он еще в сентябре не исключал своего возвращения из Турции в РПЛ.

Я никогда не скрывал желания и цели поработать в топ-клубе. Причём это не обязательно должна быть Россия. Для меня главное в работе — спортивная составляющая. Если поступит интересное предложение — рассмотрю. В нашей профессии всё возможно. Сергей Юран главный тренер «Серик Беледиеспор»

Среди российских топ-клубов на ум, прежде всего, приходит «Спартак». Всё-таки последние недели слухи и инсайды упорно отправляют Деяна Станковича в отставку.

О возможном назначении Сергея Николаевича в московский клуб серьёзно рассуждали некоторые эксперты. Так, Александр Бубнов заявил, что, не задумываясь, дал бы «Спартак» Юрану, который постоянно спасал команды, вытаскивая их из страшных кризисных ситуаций. Кроме того, бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус выразил мнение, что Юран на тренерском мостике «Спартака» будет более успешным, чем Станкович.

Однако, по последним данным, красно-белые собираются назначить наставником исключительно иностранного специалиста. Так что шансы на то, что Юран в ближайшее время придёт в «Спартак», невелики.

Сергей Юран globallookpress.com

Из команд второй половины таблицы РПЛ выбор не такой уж и большой. На данный момент можно говорить разве что про «Пари НН». Но, во-первых, кредит доверия у Шпилевского, видимо, большой. И во-вторых, не факт, что в Нижнем решатся на возвращение Юрана (он там работал с апреля 2023 по апрель 2024 гг.). Так что не будет сюрпризом, если Юран возьмёт паузу в карьере и будет работать на ТВ или продолжить тренировать в зарубежных чемпионатах.