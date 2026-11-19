«Питтсбург» одержит первую за четыре матча победу дома?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» 20 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.

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«Питтсбург»

Турнирное положение: На счету «Питтсбурга» — 16 очков в 20 матчах. В таблице Востока «Пингвинз» занимают 15-е место, на 11 зачетных баллов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: На фоне двух домашних поражений от «Вегаса» (2:3) и «Бостона» (2:6) «Питтсбург» отправился в Калифорнию, где разгромил «Лос-Анджелес» (5:2), но уступил «Анахайму» (2:5).

В Сан-Хосе команда Дэна Мьюза взяла верх над «Шаркс» по буллитам (3:2), тогда как возвращение в Пенсильванию обернулось разгромом от «Оттавы» (1:4).

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Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст.

Состояние команды: Прошлогоднее возвращение в число претендентов на плей-офф в нынешнем сезоне не получило развития. «Питтсбург» неплох в созидании, но слишком уязвим в защите.

В турнирном смысле «Пингвинз» прописались в числе аутсайдеров Восточной конференции. В восьми предыдущих матчах команда Дэна Мьюза потерпела шесть поражений. Четырежды за этот период «Питтсбург» пропускал четыре и более голов.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: «Сент-Луис» с 22 очками после 21 матча обосновался на 10-й позиции Западной конференции, всего на 1 турнирный пункт отставая от первой восьмерки.

Последние матчи: После трех гостевых поражений подряд «Сент-Луис» вернулся домой, где обыграл «Детройт» (3:2), а затем по буллитам одолел «Юту» (1:0).

Продлить победную серию команде Джима Монтгомери помешала «Флорида» (1:4). В следующей домашней встрече «Блюз» устроили перестрелку с «Анахаймом», завершившуюся победой (8:6).

Не сыграют: Диллон Дюбе, Тори Круг, Росс Джонстон, Алексантери Каскимяки, Тайлер Такер.

Состояние команды: Обновленный состав «Сент-Луиса» пока не оправдывает ожиданий. На дистанции команда Джима Монтгомери крайне плоха в атаке и рискует вновь увязнуть в борьбе за плей-офф.

В 21 матче «Блюз» забили 63 гола, что является худшим показателем среди нынешних десяти претендентов на выход в кубковый раунд с Запада. Более того, в десяти последних гостевых встречах коллектив из Миссури потерпел семь поражений.

На что ставят в матче Питтсбург — Сент-Луис Букмекерские коэффициенты на матч Питтсбург — Сент-Луис: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил в трех из четырех последних личных встреч

В шести последних личных встречах было забито 6 и более голов

«Питтсбург» забивал 4 и более голов в пяти последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.53, ничья — в 4.40, победа «Сент-Луиса» — в 2.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.06.

Прогноз: «Сент-Луис» нестабилен на выезде, а кадровые проблемы дополнительно снимают вариативность «Блюз». Между тем «Питтсбург» после продолжительной паузы должен выглядеть свежее соперника.

1.91 «Питтсбург» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Питтсбург — Сент-Луис позволит вывести на карту выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 1.91.

Прогноз: «Питтсбург» регулярно допускает позиционные ошибки в обороне. «Сент-Луис» может воспользоваться подобными проблемами «Пингвинз», несмотря на собственные структурные погрешности.

2.06 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Питтсбург — Сент-Луис принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал больше 6 за 2.06.