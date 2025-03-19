Поражение от Долидзе — это приговор. Веттори навсегда покинул чемпионскую гонку UFC

На турнире UFC Vegas 104 бывший претендент на титул в среднем весе Марвин Веттори уступил в реванше единогласным решением Роману Долидзе, которого одолел в 2023-м в первом бою. У итальянца лишь 2 победы за 6 последних встреч, что ставит под сомнения его амбиции в дивизионе

Снова решение, как и в первом бою

Когда начался ответный бой, он выглядел похожим на первый поединок, в котором Веттори и Долидзе выбрасывали по 1-2 удара без какой-либо агрессии. Ничего особенного не происходило, кроме единичных боксерских разменов. Их реванш стал почти зеркальным отражением встречи двухлетней давности.

В первых двух раундах удары были в основном равноценными, но именно тогда рефери Хербу Дину пришлось вмешаться и предупредить Долидзе, чтобы тот перестал драться с вытянутыми пальцами. Как по часам, через секунду Роман ткнул Веттори в глаз, что вызвало короткую паузу в бою.

Дин снова предупредил грузина, но решил не снимать очко за фол. В итоге Роман с минимальным перевесом забрал 2 отрезка, даже несмотря на нарушение правил. И лишь в третьем раунде Веттори наконец-то взвинтил темп.

В одном из эпизодов он нанес сильный удар, от которого визави на мгновение пошатнулся. Итальянец бросился на него вперед с градом попаданий, но Долидзе хорошо защищался и устоял на ногах.

Marvin Vettori x Roman Dolidze | LUTA COMPLETA | UFC Vegas 104

Проигранный отрезок вынудил грузина драться более агрессивно в чемпионских отрезках. Он начал теснить Веттори и выбрасывать более сложные комбинации из нескольких ударов подряд.

Долидзе постоянно наносил сильные попадания правой рукой. Марвин понял, что бой может ускользнуть от него, поэтому вновь попытался увеличить темп. Итальянец уверенно начал финальные пять минут, но с течением времени снова сбавил обороты.

Долидзе продолжал работать первым номером до конца боя, а способность наносить точные акцентированные удары отличала его от прежней версии самого себя двухлетней давности.

За счет активности и более высокого качества попаданий Роман забрал бой единогласным решением со счетом 49:46. Теперь Долидзе смотрит в будущее с надеждой, что в следующий раз ему достанется соперник с более высоким рейтингом, и уже нацелился на двух бывших чемпионов.

Уиттакер и Адесанья берегитесь

Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер globallookpress.com

Роман Долидзе не прочь подраться вновь в скором времени, но он достаточно умен, чтобы понимать, с каким соперником ему, скорее всего, придется столкнуться после победы над Марвином Веттори в главном событии на UFC Vegas 104.

Вот почему грузинский боец назвал бывших чемпионов Исраэля Адесанью и Роберта Уиттакера двумя идеальными оппонентами для своего следующего боя.

Он не считает кого-то из них легкой мишенью. При этом Адесанья и Уиттакер в настоящее время оба находятся в таком положении, что им будет трудно отказаться от любого соперника, которого им предложит UFC:

«Многим парням в нашем весе нужны соперники. Им нужно с кем-то драться. Мне все равно, будет ли это кто-то из топ-5 или нет. Я готов. Но я считаю, что это более реалистичные бои, потому как Адесанья и Уиттакер недавно потерпели поражения, и именно поэтому я их вызвал»

Долидзе сделал хороший ход, учитывая, что Адесанья потерпел три поражения подряд от Шона Стрикленда, Дрикуса Дю Плесси и Насурдина Имавова. Тем временем, Уиттакер не дрался с тех пор, как в октябре прошлого года Хамзат Чимаев удосрочил его на UFC 308.

Есть и другие потенциальные соперники, которые находятся выше в рейтинге, но Долидзе считает, что некоторые из них, вероятно, хотят побороться за титул или, возможно, за статус претендента № 1.

Трилогия с Веттори вполне вероятна

Марвин Веттори против Романа Долидзе globallookpress.com

Закрыть историю с Веттори тоже один из возможных вариантов. Тем более, что сейчас счет в их противостоянии 1-1. И после удачного реванша на UFC Vegas 104 грузин не против подраться с итальянцем вновь:

«Победа над Веттори очень важна, потому что я хотел вернуть себе то, что у меня отняли в Лондоне. Я надеюсь, что мой соперник скоро поправится. Он сильный, выносливый боец.

Я знал, что с ним будет трудно. Я был готов к пяти раундам. Как видите, я усердно работал все пять раундов. И это было важно для меня»

Между первым и вторым боями прошло два года. Хотя Долидзе не ожидает, что в ближайшее время состоится третий поединок, он готов ответить взаимностью Веттори, если UFC когда-нибудь захочет организовать трилогию:

«Давайте будем честны. Это хороший вопрос. Марвин дал мне этот матч-реванш. Если бы он понадобился UFC, и они бы сказали мне об этом, я бы, наверное, согласился просто из уважения. Я уважаю Веттори за то, что он согласился драться со мной.

Зачем ему это было делать? Тогда я был на 12-м месте. Он был на восьмом. Но он согласился драться со мной. Только из-за моего уважения к нему я могу это сделать. Но я думаю, что у UFC на меня другие планы»

Нужен ли третий бой — вопрос спорный. Едва ли UFC и фанаты захотят увидеть очередное 25-минутное тактическое противостояние без нокаута. Да и доказывать Роману больше нечего, он победил заслуженно.

Марвин навсегда покинул чемпионскую гонку?

Марвин Веттори globallookpress.com

Впервые в своей карьере Марвин потерпел второе поражение подряд. В последних шести поединках у него 2 победы и 4 проигрыша. Очередная неудача отбросила итальянца на десятое место в рейтинге средневесов.

А затянувшаяся черная полоса продолжается уже 4 года после того, как итальянец уступил в реванше за титул Исраэлю Адесанью. Как показывает карьера Марвина, ответные бои для него складываются неудачно.

Сначала проиграл в одностороннем порядке Адесанье (в первой встрече уступил раздельным решением), теперь Долидзе. Плюс ко всему, на крайний бой выходил после двухлетней паузы в связи с травмой плеча.

Если ранее итальянец работал первым номером, давил на соперников и клинчевал их возле сетки, то теперь в его исполнении минимум активности.

Это проглядывалось в крайней битве с Долидзе и в поединке с Джаредом Канонниром до травмы. Текущая версия Марвина слишком прагматична: он боится идти в размены, осторожничает и просто, как будто, выживает в октагоне, а не дерется.

На багаже своего внушительного опыт далеко не уедешь. Уж слишком большая конкуренция в дивизионе сейчас. Очевидно, лучшие дни Веттори остались позади и прежним он не будет уже никогда.