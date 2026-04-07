8 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «ПСЖ» и «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч ПСЖ — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 2.20.
«ПСЖ»
Турнирное положение: парижский коллектив на общем этапе смог финишировать на 11-й строчке, набрав 14 зачетных баллов.
За восемь матчей парижане смогли забить 21 мяч, а пропустили всего 11. Также команда из Парижа в плей-офф уже успела пройти «Монако» и «Челси».
Последние матчи: в прошлых турах французской Лиги 1 «красно-синие» смогли выиграть у «Тулузы» (3:1) и «Ниццы» (4:0).
В Лиге чемпионов же «ПСЖ» дважды смог победить «Челси» (5:2, 3:0).
Только до этого подопечные Луиса Энрике проиграли «Монако» (1:3) в чемпионате Франции.
Не сыграют: травмированы Брэдли Барколя и Квентин Нджанту.
Состояние команды: в чемпионате Франции «ПСЖ» уверенно лидирует и на четыре очка опережает второй «Ланс». Команда уже вряд ли упустит золотые медали.
Также «ПСЖ» защищает свой титул в Лиге чемпионов. Безусловно, сделать это будет крайне сложно, но состав у парижан отличный, поэтому быть может все.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: команда из одноименного города стала третьей с 18 зачетными баллами на общем этапе Лиги чемпионов.
Коллектив из Ливерпуля имел прекрасную разницу забитых и пропущенных мячей — 20:8. Также мерсисайдцы уже смогли выбить «Галатасарай» на раунде плей-офф.
Последние матчи: в прошлых играх «красные» проиграли «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии и «Брайтону» (1:2) — в АПЛ.
До этого же мерсисайдская команда прошла «Галатасарай» в Лиге чемпионов (0:1), 4:0).
Не сыграют: в лазарете Алиссон, Стефан Байчетич, Ватару Эндо, Конор Брэдли и Джиованни Леони.
Состояние команды: подопечные Арне Слота в АПЛ идут только пятыми и на пять очков отстают от четвертой «Астон Виллы». Главной задачей «Ливерпуля» является попадание в зону Лиги чемпионов на следующий сезон.
В Лиге чемпионов у «Ливерпуля» все должно быть лучше, чем в АПЛ, однако команде будет сложно добиться максимума и дойти до финала. В этом сезоне у мерсисайдской команды точно не лучшая игра.
Статистика для ставок
- «ПСЖ» победил в последних 4 матчах
- «Ливерпуль» выиграл только 1 из последних 5 матчей
- В последнем очном поединке команд в 2025 году «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.15, а победа «Ливерпуля» — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.50.
Прогноз: команды играют в результативный футбол, поэтому ожидаем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.
Прогноз: «ПСЖ» отлично играет дома и должен побеждать.
Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1 за 2.20.