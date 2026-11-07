8 ноября в десятом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Лорьян». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.90.
«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» занимает 18-е место во французской Лиге 1, набрав 2 очка.
Последние матчи: в рамках девятого тура чемпионата Франции «Гавр» потерпел крупное поражение в матче против ПСЖ (1:5).
Не сыграют: в составе «Гавра» из-за травм не сыграют Феликс Мамбимби и Абдулайе Туре.
Состояние команды: в последних матчах аутсайдер Лиги 1 проиграл «Марселю» (3:4), «Осеру» (1:3), «Лиллю» (0:1). В черной полосе игр футболисты «Гавра» забили 5 голов и пропустили 13 мячей.
«Лорьян»
Турнирное положение: «Лорьян» расположился в чемпионате Франции на 12-й строчке, набрав 12 очков.
Последние матчи: в девятом туре Лиги 1 «Лорьян» дома проиграл «Бресту» (0:2).
Не сыграют: из-за травм из строя команды выбыли Бандиугу Фадига, Ноа Мбамба.
Состояние команды: В пяти последних матчах команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. В последних матчах «мерлузовые» забили три мяча и пропустили четыре. Команде необходимо улучшить игру в обороне и повысить эффективность атак, чтобы чаще добиваться положительного результата.
Статистика для ставок
- «Гавр» занимает 18-е место в чемпионате Франции
- «Лорьян» занимает 12-е место в чемпионате Франции
- В прошлом сезоне «Гавр» набрал 4 очка в матчах с «Лорьяном» (1:1 — дома, 2:0 — в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лорьяна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Гавра» — 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.78.
Прогноз: «Лорьян» крайне редко забивает, в 5 играх клуб забил 3 мяча. Так что у «Гавра» есть все шансы добиться победы в предстоящей игре и подправить турнирное положение в таблице.
Ставка: Победа «Гавра» с коэффициентом 2.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.50.