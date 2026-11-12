13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Саудовская Аравия и Южная Корея. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудовская Аравия неудачно выступила на Мундиале. Команда финишировала на 4-й строчке турнирной таблицы своей группы.

При этом Саудовская Аравия в трех матчах добыла лишь два очка. Команда отличилась всего одним забитым мячом при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв ОАЭ — 2:0.

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До того Саудовская Аравия в серии пенальти одолела Катар, плюс поединок с Ираком завершился успехом — 2:0. Команда не пропускала в шести последних поединках.

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Состояние команды: Саудовская Аравия нынче активно набирает обороты, к тому же имеет весьма надежные тылы.

При этом Саудовская Аравия имеет вполне приличный подбор исполнителей. А вот южнокорейцев она не может обыграть уже двадцать один год. Да и последние победы были добыты над скромными оппонентами. А вот неудача на чемпионате мира вышла куда более показательной.

Команда явно постарается оказать достойное сопротивление столь неудобному для себя сопернику. Да и последние успехи несколько окрылили саудитов.

Южная Корея

Турнирное положение: Команда неудачно выступила на летнем чемпионате мира, не выйдя из группы.

При этом Южная Корея набрала лишь три зачетных балла в трех матчах. Забила команда два мяча при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла крепких узбеков — 2:0.

До того Южная Корея не смогла переиграть Венесуэлу — 0:0, а вот несколько ранее вчистую уступила Уругваю — 1:4. Команда не пропускала в двух последних поединках.

Состояние команды: Южная Корея ныне находится на моральном подъёме, к тому же традиционно успешно противостоит аравийцам.

При этом Южная Корея в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. На месте и опытнейший Сон Хын Мин. Вот только команда забивает с явной натугой, зато имеет вполне надежные тылы. Сон и его партнеры наверняка будут действовать максимально активно.

Нет никаких сомнений, что команда будет действовать первым номером. Южная Корея выглядит монолитнее оппонента, да и почему бы не продолжить свою сухую серию?!

На что ставят в матче Саудовская Аравия — Южная Корея Букмекерские коэффициенты на матч Саудовская Аравия — Южная Корея: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Южную Корею фаворитом с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.54, а победа Саудовской Аравии — в 4.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.08 и 1.64.

Прогноз: Южнокорейцы смотрятся предпочтительнее саудитов, к тому же исторически успешно им противостоят.

2.20 Победа Южной Кореи в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Саудовская Аравия — Южная Корея позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа Южной Кореи в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.08 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Саудовская Аравия — Южная Корея принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.08.

Пять причин, почему ставка зайдёт