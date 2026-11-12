13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Саудовская Аравия и Южная Корея. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
Саудовская Аравия
Турнирное положение: Саудовская Аравия неудачно выступила на Мундиале. Команда финишировала на 4-й строчке турнирной таблицы своей группы.
При этом Саудовская Аравия в трех матчах добыла лишь два очка. Команда отличилась всего одним забитым мячом при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв ОАЭ — 2:0.
До того Саудовская Аравия в серии пенальти одолела Катар, плюс поединок с Ираком завершился успехом — 2:0. Команда не пропускала в шести последних поединках.
Состояние команды: Саудовская Аравия нынче активно набирает обороты, к тому же имеет весьма надежные тылы.
При этом Саудовская Аравия имеет вполне приличный подбор исполнителей. А вот южнокорейцев она не может обыграть уже двадцать один год. Да и последние победы были добыты над скромными оппонентами. А вот неудача на чемпионате мира вышла куда более показательной.
Команда явно постарается оказать достойное сопротивление столь неудобному для себя сопернику. Да и последние успехи несколько окрылили саудитов.
Южная Корея
Турнирное положение: Команда неудачно выступила на летнем чемпионате мира, не выйдя из группы.
При этом Южная Корея набрала лишь три зачетных балла в трех матчах. Забила команда два мяча при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла крепких узбеков — 2:0.
До того Южная Корея не смогла переиграть Венесуэлу — 0:0, а вот несколько ранее вчистую уступила Уругваю — 1:4. Команда не пропускала в двух последних поединках.
Состояние команды: Южная Корея ныне находится на моральном подъёме, к тому же традиционно успешно противостоит аравийцам.
При этом Южная Корея в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. На месте и опытнейший Сон Хын Мин. Вот только команда забивает с явной натугой, зато имеет вполне надежные тылы. Сон и его партнеры наверняка будут действовать максимально активно.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать первым номером. Южная Корея выглядит монолитнее оппонента, да и почему бы не продолжить свою сухую серию?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Южную Корею фаворитом с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.54, а победа Саудовской Аравии — в 4.61.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.08 и 1.64.
Прогноз: Южнокорейцы смотрятся предпочтительнее саудитов, к тому же исторически успешно им противостоят.
Ставка: Победа Южной Кореи в 1-м тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.08.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Южная Корея не пропускала в двух последних матчах
- Саудовская Аравия уже 21 год не обыгрывает южнокорейцев
- Саудиты в шести последних поединках не пропустили ни разу
- Южная Корея в кадровом аспекте выглядит предпочтительнее оппонента
- Обе команды не вышли из группы на последнем чемпионате мира