Россиянка Мирра Андреева сыграет против украинки Элины Свитолиной в финале Итогового турнира WTA. Матч пройдет 15 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.83.

Свитолина

Элина выиграла два из трех матчей на групповом этапе.

В первом туре Свитолина разгромно проиграла Мирре Андреевой. Украинская теннисистка конкретно разочаровала в матче против россиянки, сумев взять лишь четыре гейма — 4:6, 0:6.

Во втором туре Свитолина совершила камбэк в матче против чешки Каролины Муховой — 3:6, 6:2, 6:2.

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Главным же сюрпризом стала победа 32-летней украинки над Ариной Соболенко — 6:3, 3:6, 6:1.

В полуфинале Свитолина тоже удивила: на этот раз она разгромила действующую чемпионку Уимблдона Линду Носкову — 6:2, 6:1.

Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир впервые с 2019 года.

Свитолина — чемпионка WTA Finals 2018 года. На том турнире она обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки, Кики Бертенс и Слоан Стивенс. В 2019-м украинка уступила в финале итогового австралийке Эшли Барти.

Элина Свитолина globallookpress.com

В этом сезоне Элина набрала 5121 очко и заняла шестое место в чемпионкой гонке. В 2026-м она выиграла турниры в Окленде и Риме, а также дошла до финала в Дубае. Кроме того, она добралась до полуфинала на Australian Open, а также на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Торонто.

Свитолина провела 71 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 53 победы и 18 поражений.

Андреева

Мирра выиграла все три матча на групповом этапе, благодаря чему стала главным фаворитом на победу в турнире.

В первом туре россиянка одержала разгромную победу над Элиной Свитолиной — 6:4, 6:0.

Но что еще больше удивило — с таким же счетом завершился и матч против Арины Соболенко.

В третьем туре Андреева должна была встретиться с Каролиной Муховой, которая в последний момент снялась из-за травмы. В итоге чешскую теннисистку заменила Диана Шнайдер. Мирра отдала соотечественнице лишь три гейма — 6:2, 6:1.

В полуфинале Андреева одержала уверенную победу над американкой Джессикой Пегулой — 6:3, 6:4.

Андреева впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир. В этом сезоне она набрала 6306 очков и заняла третье место в чемпионской гонке.

Ее главным достижением в этом году стала победа на Ролан Гаррос. Кроме того, она выиграла «пятисотники» в Аделаиде и Линце.

Андреева провела 70 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 54 победы и 16 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 3.18, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: естественно, Свитолина горит желанием доказать, что разгромное поражение от Андреевой на групповом этапе было всего лишь недоразумением.

Однако мы уверены, что Мирра снова обыграет украинку. Возможно, на этот раз Элина действительно возьмет больше четырех геймов, но рассчитывать на большее в ее случае просто бессмысленно.

Мирра заберет титул, заработает 1500 очков и начнет следующий сезон в статусе второй ракетки мира.

2.83 Победа Андреевой + тотал геймов меньше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.83 на матч Свитолина — Андреева принесёт чистый выигрыш 1830₽, общая выплата — 2830₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 19,5 за 2.83.