Американец Бен Шелтон сыграет против француза Артура Фиса в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Шелтон
Бен второй год подряд квалифицировался на Итоговый турнир.
В прошлом сезоне американец не смог выйти в полуфинал, проиграв на групповом этапе все три матча. Тогда его соперниками были Александр Зверев, Феликс Оже-Альяссим и Янник Синнер.
В этом году Шелтон набрал 5170 очков и занял четвертое место в чемпионской гонке.
В 2026-м Шелтон стал чемпионом «пятисотников» в Далласе и Мюнхене, выиграл турнир в Штутгарте и завоевал титул на «Мастерсе» в Монреале.
Еще одним серьезным достижением Шелтона стал выход в финал US Open. В решающем матче он проиграл Звереву.
На недавнем «Мастерсе» в Париже Бен тоже остановился в шаге от титула, уступив в финале Карлосу Алькарасу.
Шелтон провел 65 матчей в этом сезоне. На этом отрезке у него 46 побед и 19 поражений.
Фис
Артур тем временем стал одним из дебютантов Итогового турнира.
Французский теннисист набрал 3625 очков и занял седьмое место в чемпионской гонке.
В конце августа Фис стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати. В финале он одержал победу над Фрэнсисом Тиафо.
Весной Фис выиграл грунтовый «пятисотник» в Барселоне, а также дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Майами и Мадриде.
Осенью 22-летний француз выиграл по два матча в Токио, Брюсселе и Базеле.
На «Мастерсе» в Париже Фис проиграл в третьем круге американцу Тейлору Фрицу.
Фис провел 59 матчей в этом сезоне. На данном отрезке у него 42 победы и 17 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.55, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.47.
Прогноз: Шелтон ранее выиграл два из трех матчей против Фиса. Однако их предыдущая встреча состоялась еще в 2024-м, поэтому сейчас нет смысле обращать внимание на эти результаты.
Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Вероятно, американец и француз проведут затяжной матч.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.95.