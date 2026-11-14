Шелтон обыграет Фиса и прервет серию поражений на итоговом?

прогноз на матч Итогового турнира ATP, ставка за 1.94

Американец Бен Шелтон сыграет против француза Артура Фиса в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Шелтон

Бен второй год подряд квалифицировался на Итоговый турнир.

В прошлом сезоне американец не смог выйти в полуфинал, проиграв на групповом этапе все три матча. Тогда его соперниками были Александр Зверев, Феликс Оже-Альяссим и Янник Синнер.

В этом году Шелтон набрал 5170 очков и занял четвертое место в чемпионской гонке.

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В 2026-м Шелтон стал чемпионом «пятисотников» в Далласе и Мюнхене, выиграл турнир в Штутгарте и завоевал титул на «Мастерсе» в Монреале.

Еще одним серьезным достижением Шелтона стал выход в финал US Open. В решающем матче он проиграл Звереву.

На недавнем «Мастерсе» в Париже Бен тоже остановился в шаге от титула, уступив в финале Карлосу Алькарасу.

Шелтон провел 65 матчей в этом сезоне. На этом отрезке у него 46 побед и 19 поражений.

Фис

Артур тем временем стал одним из дебютантов Итогового турнира.

Французский теннисист набрал 3625 очков и занял седьмое место в чемпионской гонке.

В конце августа Фис стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати. В финале он одержал победу над Фрэнсисом Тиафо.

Артур Фис globallookpress.com

Весной Фис выиграл грунтовый «пятисотник» в Барселоне, а также дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Майами и Мадриде.

Осенью 22-летний француз выиграл по два матча в Токио, Брюсселе и Базеле.

На «Мастерсе» в Париже Фис проиграл в третьем круге американцу Тейлору Фрицу.

Фис провел 59 матчей в этом сезоне. На данном отрезке у него 42 победы и 17 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.55, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.47.

Прогноз: Шелтон ранее выиграл два из трех матчей против Фиса. Однако их предыдущая встреча состоялась еще в 2024-м, поэтому сейчас нет смысле обращать внимание на эти результаты.

Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Вероятно, американец и француз проведут затяжной матч.

1.95 Тотал геймов больше 25,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Шелтон — Фис позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.95.