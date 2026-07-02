Сборная США начинает свой путь на домашнем чемпионате мира против крепкой европейской команды – Боснии и Герцеговины. Комбинационный футбол Почеттино сталкивается с неуступчивой балканской системой. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+5' Тайлер Адамс сам поднялся на ноги и покинул поле в сопровождении врачей. Вроде бы сможет продолжить матч.

45+3' До сих пор лежит на газоне полузащитник США, буквально приём из ММА исполнил Джеко, от нокаута восстанавливается Адамс.

45+1' Ох, серьёзно досталось Адамсу от Джеко – нужна помощь врачей Тайлеру.

45' Пять минут добавил арбитр.

44' ГООООООООООЛ! США выходят вперёд! Раделич в подкате неудачно перехватил пас Тилльмана, мяч отскочил прямо в ноги Балогану, а тот с левой уверенно завершил момент. 1:0, не без везения, но открыли счёт американцы.

42' Балоган добрался до мяча на ближней штанге, а пробить точно не смог, надёжно сыграл Колашинац.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 63 Владение мячом 37 3 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 5 Фолы 5

41' Мухаремович нарушил правила у своей штрафной, арбитр всё видит – фол.

39' Опасно простреливал Пулишич от лицевой линии, отбились боснийцы!

37' Маккенни отдавал в штрафную, никто не откликнулся на пас.

35' Фриз забрал мяч после навеса Мухаремовича.

33' ВАР несколько минут проверял момент, в итоге подтвердили офсайд на повторе.

31' Балоган открыл счёт ударом с линии штрафной, но был в офсайде! Близки к голу были Соединённые Штаты.

30' Клаус нарушения не зафиксировал, а судьи на ВАР также не вмешались.

29' Балогун слева ворвался в штрафную, на финтах убрал Дедича и получил удар по ноге от защитника Боснии и Герцеговины.

28' Сборная США спокойно держит мяч, но до настоящей угрозы у ворот пока не доходит.

26' Игра возобновлена!

23' Пауза на рекламу.

22' Тилльман подал угловой в сторону ворот Боснии и Герцеговины, но Василь уверенно вышел и кулаком вынес мяч из штрафной.

19' Вратарь боснийцев немного полежал на газоне, но затем поднялся без помощи врачей. Василь сможет продолжить матч.

18' Василь получил повреждение.

17' Маккенни здорово прошёл по правому флангу, вошёл в штрафную и прострелил вдоль ворот. Василь успел сыграть на перехвате, но мяч после его отражения попал в голову Робинсону и едва не отскочил в створ.

15' Балоган после передачи справа пробил в касание в ближний угол, но мяч прошёл мимо ворот!

14' Американцы снова пытаются разыграть позиционную атаку.

12' Алайбегович закрутил мяч прямо в ворота с левого угла, но Фриз успел вытащить удар из-под перекладины!

11' Боснийцы ответили опасной атакой: Джеко нашёл Демировича, тот мощно пробил из штрафной, но Фриз справился!

10' Тилльман справа ворвался в штрафную соперника, но слишком далеко отпустил мяч и упустил его за лицевую.

08' Сборная США владеет мячом, но пока без резких обострений.

06' Американцы начали матч с заметным преимуществом.

04' Пулишич получил мяч на левом фланге, сместился ближе к центру и пробил из района штрафной, но удар заблокировали.

02' Дест попытался прорваться справа в штрафную Боснии и Герцеговины, однако защитники его туда не пустили.

01' Подача с левого угла пошла в центр штрафной, но американцы первыми добрались до мяча и вынесли его.

01' Уже на 12-й секунде боснийцы заработали первый угловой.

01' Матч начался! Футболисты сборной Боснии и Герцеговины разыграли мяч с центра поля.

До матча

02:45 Босния выйдет на поле в таком составе: Василь, Колашинац, Катич, Раделич, Мухаремович, Гигович, Шуньич, Демирович, Алайбегович, Байрактаревич, Джеко.

02:40 Состав сборной США на матч 1/16 финала: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Э. Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тилльман, Балогун, Пулишич.

02:30 Сборная США начинает свой путь на домашнем чемпионате мира против крепкой европейской команды – Боснии и Герцеговины. Комбинационный футбол Почеттино сталкивается с неуступчивой балканской системой, точно будет интересно.