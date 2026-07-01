2 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют США и Босния и Герцеговина. Начало встречи — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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США

Турнирное положение: США выиграли свою группу домашнего чемпионата мира с шестью очками, которые набрали в первые два тура.

Команда сохранила дистанцию в два балла от ближайших конкурентов — Австралии и Парагвая, а также в три пункта — от неожиданно провалившейся Турции.

Последние матчи: последней хозяева турнира даже проиграли с результатом 2:3, хотя дважды по ходу игры им удавалось сравнять счет.

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Позволить себе эту неудачу Соединенные Штаты могли в том числе потому, что во втором туре группового этапа уверенно справились с Австралией (2:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса США выиграли три раза при двух поражениях.

На первый взгляд не слишком убедительная форма американцев, но их высокий класс, а также поддержка родных трибун все же делают их фаворитом поединка.

Фоларин Балоган — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Босния и Герцеговина по итогам группового раунда мирового форума заняла третье место с четырьмя очками.

Команде не хватило трех баллов, чтобы настичь победителя квартета Швейцарию, а также лучшей разницы мячей, чтобы догнать вторую в таблице Канаду, тогда как четвёртый Катар отстал на три пункта.

Последние матчи: в последнем туре групповой стадии североамериканского мундиаля сборная одержала победу над Катаром (3:1).

Между тем, во втором поединке чемпионата мира балканцы остались без очков, когда потерпели разгромное поражение от Швейцарии с результатом 1:4.

Не сыграют: травмирован — Челик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, только три из которых были товарищескими, Босния и Герцеговина проиграла лишь раз при пяти победах, включая неосновное время, и пяти ничьих.

Такая неуступчивость сборной — не лучшая новость для соперника, тем более что другие хозяева турнира, Канада, в первом туре сыграли с ней вничью, поэтому у балканцев точно есть шансы.

Эрмин Махмич — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче США — Босния и Герцеговина Букмекерские коэффициенты на матч США — Босния и Герцеговина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей США забивали больше двух голов

в семи из восьми последних матчей Босния и Герцеговина забивала

в шести из восьми последних матчей Боснии и Герцеговины забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 5.00, успех Боснии и Герцеговины — в 7.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей США забивали больше двух мячей. Так было и в их двух из трех поединков на ЧМ-2026.

При этом такой же расклад сыграл и в двух последних матчах Боснии и Герцеговины.

1.83 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч США — Босния и Герцеговина принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трёх мячей, поскольку такой сценарий был реализован в пяти из восьми последних поединков США.

2.45 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч США — Босния и Герцеговина позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.45

Прогноз на исход

Еще один прогноз на матч США — Босния и Герцеговина предлагает ставку за 2.50 на исход.