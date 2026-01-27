В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге чемпионов

«Брюгге» — «Марсель»

Футбол. Лига чемпионов

Для бельгийского «Брюгге» последние годы на европейской арене можно назвать весьма успешными. За четыре сезона клуб трижды принимал участие в Лиге чемпионов, а единственное исключение из этого цикла завершилось выходом в полуфинал Лиги конференций.

В нынешнем сезоне для попадания в топ-24 может хватить и девяти очков. Пока у бельгийцев семь баллов и 27-е место в таблице, поэтому только победа в заключительном туре гарантирует команде продолжение еврокубковой кампании.

«Марсель» находится в более комфортном положении: провансальцы идут 19-ми и обладают положительной разницей мячей, что оставляет им хорошие шансы сохранить место в зоне стыковых матчей даже при неудаче в Бельгии.

Букмекеры не выделяют явного фаворита встречи, лишь незначительно отдавая предпочтение гостям. Между тем «Брюгге» продемонстрировал серьёзные намерения в прошлом туре, разгромив в Казахстане «Кайрат» со счётом 4:1. В трёх домашних матчах Лиги чемпионов бельгийский клуб уступил лишь «Арсеналу», сыграл вничью с «Барселоной» (3:3) и уверенно разобрался с «Монако» — 4:1. Команда показывает, что на своём поле не боится соперников любого уровня.

Ставка: «Брюгге» не проиграет за 1.58.

«ПСЖ» — «Ньюкасл»

Футбол. Лига чемпионов

Основной целью Луиса Энрике в нынешнем сезоне стало удержание команды на высоком уровне мотивации. После выдающегося прошлого года, когда парижский клуб собрал все возможные внутренние трофеи и впервые завоевал главный европейский титул, существовала реальная угроза так называемого «синдрома второго сезона». В целом испанскому специалисту удалось избежать глубокого кризиса, однако по ряду параметров действующий чемпион Франции выглядит уже не столь убедительно, как ранее.

Перед заключительным туром общего этапа Лиги чемпионов и «ПСЖ», и «Ньюкасл» решают одну и ту же задачу — сохранить место в первой восьмёрке. Оба клуба располагаются на 6–7 позициях, имея по 13 очков. При этом столько же баллов набрали ещё шесть команд.

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами встречи. Парижане в минувшем туре Лиги 1 вернулись на первую строчку таблицы, обыграв «Осер», однако в целом январь 2026 года сложно назвать для команды успешным, несмотря на выигранный Суперкубок Франции. В течение месяца «ПСЖ» вылетел из Кубка страны, уступив в принципиальном дерби, а также осложнил своё положение в Лиге чемпионов поражением от «Спортинга».



«Ньюкасл» подходит к матчу не в лучшей форме: в четырёх последних играх команда одержала лишь одну победу — в Лиге чемпионов. В поединках с «Астон Виллой», «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном» «сороки» не смогли отличиться ни разу, сумев избежать поражения лишь в матче с последними.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.60.

«Наполи» — «Челси»

Футбол. Лига чемпионов

Действующий чемпион Италии подошёл к финишу общего этапа Лиги чемпионов в крайне непростом положении. Серия потерь очков в семи предыдущих турах отбросила «Наполи» на 25-е место турнирной таблицы — первую строчку за пределами зоны, дающей право сыграть в предварительном раунде плей-офф.

Сейчас в активе неаполитанцев восемь очков, а сразу семь коллективов ниже имеют от шести до восьми баллов, что делает ситуацию максимально напряженной. В таких условиях ничья в заключительном туре команду Антонио Конте не спасёт.

«Челси» также решает свои турнирные вопросы. В начале месяца лондонцы сменили главного тренера: Энцо Мареску сменил Лиам Росеньор, ранее работавший со «Страсбуром» и получивший долгосрочный контракт. Перед новым наставником стоит непростая миссия — выстроить игру команды с большим количеством звёзд.

Букмекеры не видят явного фаворита встречи, однако коэффициенты с небольшим перевесом склоняются в сторону гостей. «Наполи» в текущем сезоне испытывает трудности практически во всех турнирах. Помимо сложной ситуации в Лиге чемпионов, команда Конте нестабильна и в Серии А. При этом почти все очки в нынешнем розыгрыше ЛЧ «Наполи» набрал дома: семь из восьми баллов были добыты на своём поле, где команда не потерпела ни одного поражения.

Ставка: Обе забьют за 1.66.

