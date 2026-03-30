В этом экспрессе разберем матч в Лиге PARI, а также две товарищеские игры. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 30 марта с коэффициентом для ставки за 5.84.

«Торпедо» Москва — «СКА-Хабаровск»

Футбол. Россия. Лига PARI

«Торпедо» подходит к матчу в отличном состоянии. Команда Олега Кононова после зимней паузы заметно прибавила: три победы в четырёх встречах, причём все — всухую. Москвичи стали гораздо организованнее в обороне, а вариативность в атаке только добавляет им опасности — шесть мячей весной забили сразу шесть разных игроков. Это делает команду менее предсказуемой для соперников.

Турнирная мотивация остаётся высокой. «Торпедо» всё ещё находится рядом с зоной вылета, но уже сократило отставание от группы стыков, поэтому каждая победа сейчас на вес золота.

У «СКА-Хабаровска» другое настроение. После паузы подопечные Алексея Поддубского заметно сбавили: всего одна виктория в четырёх матчах и серия из трёх игр без побед перед предстоящей встречей. Особенно тревожно выглядит оборона — ошибки допускают как защитники, так и вратари, из-за чего команда регулярно пропускает.

Игра вряд ли получится результативной. «Торпедо» сделает ставку на надёжность в обороне, а у гостей есть проблемы с созданием и реализацией моментов.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.70.

Узбекистан — Венесуэла

Футбол. Товарищеский матч

Узбекистан подходит к матчу в прекрасном настроении. Команда не только успешно квалифицировалась на чемпионат мира, но и продолжает демонстрировать стабильные результаты в товарищеских встречах. Победа над Габоном (3:1) стала очередным подтверждением хорошей формы: узбеки уверенно действуют в атаке и достаточно надёжны в обороне.

В целом за последние пять матчей команда одержала три победы, забив 11 мячей, что говорит о высоком атакующем потенциале. Дополнительной мотивацией служит подготовка к историческому выступлению на мундиале.

Венесуэла, в свою очередь, остаётся нестабильной сборной. Южноамериканцы способны выдать мощный матч, как это было против Тринидада и Тобаго (4:1), но затем провалиться, как в игре с Канадой (0:2). В отборе на чемпионат мира команда не дотянула до зоны стыков всего два очка, однако проблемы в обороне — один из ключевых факторов неудачи. При этом в атаке у венесуэльцев есть серьёзный ресурс во главе с опытным Саломоном Рондоном, который остаётся главной ударной силой.

Скорее всего, будет открытый матч. Узбекистан активно использует фактор домашнего поля и старается играть первым номером, а Венесуэла предпочитает отвечать быстрыми атаками и также регулярно находит свои моменты.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 2.00.

Кипр — Молдова

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Кипра находится в неоднозначном состоянии: с одной стороны — серия поражений, с другой — вполне хорошая игра в атаке. Даже несмотря на неудачи, киприоты регулярно создают моменты и забивают. Восемь голов за пять последних матчей говорят о том, что впереди у команды есть идеи и исполнители. Основная проблема — оборона. Кипр пропускает уже на протяжении семи игр подряд, часто допуская ошибки позиционного характера.

Молдова смотрится ещё менее убедительно. Команда переживает затяжной спад: три поражения подряд, слабая игра в атаке (всего три гола за пять матчей) и серьёзные проблемы в защите — 11 пропущенных мячей за тот же отрезок. Особенно тяжело молдаване выглядят в выездных встречах.

При этом важно понимать разницу в уровне соперников: Кипр даже в неудачных матчах способен навязывать борьбу и создавать моменты, тогда как Молдова сейчас смотрится более разобранной и ограниченной в атакующем потенциале.

Сценарий матча напрашивается следующий: хозяева будут играть первым номером, контролировать мяч и искать свои шансы у ворот соперника, тогда как Молдова сосредоточится на обороне и редких контратаках.

Ставка: Победа Кипра за 1.72.

