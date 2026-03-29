Поедет ли Италия на ЧМ впервые за 12 лет?

прогноз на стыковой матч ЧМ‑2026, ставка за 2.00

31 марта в стыковом матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Италии. Начало встречи — 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия с коэффициентом для ставки за 2.00.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: на групповой стадии квалификации боснийцы смогли финишировать вторыми, пропустив вперед только австрийцев.

Главная команда Боснии и Герцеговины за 8 матчей набрала 17 очков, забила 17 мячей, а пропустила всего 7. Также боснийская «националка» уже успела пройти Уэльс в стыковых матчах.

Последние матчи: «сине-желтые» в серии пенальти смогли пройоти Уэльс в стыках (1:1, 4:2 по пенальти).

До этого же «золотые лилии» сыграли вничью с Австрией (1:1) и победили Румынию (3:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед эти же «драконы» разгромили Мальту (4:1) в товарищеском матче.

Не сыграют: под вопросом выход на поле Амара Дедича.

Состояние команды: подопечные Сергея Барбареза находятся в шаге от выхода на Мундиаль, однако сделать этот последний шаг будет крайне сложно.

Сборная Боснии и Герцеговины только один раз в истории участвовала в чемпионатах мира и сейчас намерена пробиться на турнир во второй раз.

Италия

Турнирное положение: на групповой стадии отбора итальянцы пропустили вперед норвежцев и стали только вторыми.

«Лазурные» смогли набрать 18 и имели разницу забитых и пропущенных мячей — 21:12.

Также в стыковом матче итальянская национальная команда уже успела пройти Северную Ирландию.

Последние матчи: в игре с Северной Ирландией «Скуадра Адзурра» победила с результатом 2:0. До этого же главная команда Италии проиграла Норвегии (1:4), но выиграла у Молдовы (2:0), Израиля (3:0) и Эстонии (3:1).

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: у сборной Италии есть отличный шанс наконец-то попасть на Мундиаль и сделать это впервые за 12 лет, ведь последние два чемпионата мира команда пропустила.

Подопечные Дженнаро Гаттузо показывают хороший футбол и их точно будет не хватать на турнире, если они туда не смогут пробиться. Думается, что сборной Италии все же по силам пробиться на главный турнир четырехлетия.

Статистика для ставок

Босния и Герцеговина не проигрывает на протяжении 5 матчей

Италия выиграла 7 из последних 8 матчей

В последнем очном поединке команд в 2024 году Италия победила Боснию и Герцеговину со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Италия является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 3.90, а победа Боснии и Герцеговины — в 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.13 и 1.70.

Прогноз: Италия, конечно, сильнее и должна побеждать и выходить на ЧМ-2026.

Ставка: победа Италии с форой-1 за 2.00.

Прогноз: Италия в последнее время не только забивает, но и частенько пропускает, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.13.