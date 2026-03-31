Во вторник, 31 марта, состоится финальный матч плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира-2026, в котором Босния и Герцеговина примет Италию. Начало игры — в 21:45 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

21:43 Команды на поле, гимны Боснии и Италии уже звучат — совсем скоро начнётся игра!

21:34 Не по-весеннему холодно сегодня вечером в Боснии, всего 4 градуса выше нуля. Ещё и дождь ожидается по ходу матча.

21:25 Главный арбитр встречи — 43-летний француз Клеман Тюрпен, один из самых авторитетных европейских судей последних лет.

21:15 Сегодняшний матч пройдёт в Зенице на стадионе «Билино Поле», вмещающем 15 600 зрителей.

Стартовые составы команд

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Мухаремович, Катич, Колашинац, Байрактаревич, Шуньич, Башич, Мемич, Демирович, Джеко.

Италия: Доннарумма, Манчини, Бастони, Калафьори, Политано, Барелла, Локателли, Тонали, Димарко, Кен, Ретеги.

Босния и Герцеговина

Боснийская сборная достойно провела отборочный турнир в прошлом году и заняла второе место в своей группе, позволившее ей участвовать в стыковых матчах. Хотя группа была, справедливости ради, не самая сложная: Австрия, от которой Босния и потерпела единственное поражение за восемь матчей, Румыния, которую победили дважды (1:0 и 3:1), а также Кипр и Сан-Марино, которые ожидаемо сильно отстали от всех остальных. Босния и Герцеговина могла и выиграть эту группу в случае победы над австрийцами в последнем туре, но не удержала преимущество в один мяч, пропустив в концовке.

В итоге команда Сергея Барбареса оказалась в плей-офф отбора и в полуфинале попала на Уэльс, которому горела вплоть до 86-й минуты — там на выручку пришёл вечный Эдин Джеко, сравнявший счёт. В экстра-таймах Босния вжалась в свою штрафную и владела мячом всего 24% времени, но сумела отбиться, а затем добыла путёвку в финал в серии пенальти. Теперь сборная Боснии и Герцеговины — в одном шаге от всего лишь второго ЧМ в своей истории: первый был в 2014-м, где она не смогла выйти из группы.

Италия

Сборная Италии под руководством Дженнаро Гаттузо выиграла шесть из восьми матчей в своей отборочной группе к ЧМ, но стала в ней лишь второй. Итальянцы по два раза разделались с Эстонией, Израилем и Молдовой, но разгромно проиграли оба матча Норвегии с бешеным Холанном — 0:3 в гостях и 1:4 дома. Норвежцы в итоге и выиграли группу с 24 очками из 24 возможных и разницей мячей 37:5, а Италия в третий раз подряд оказалась в стыках.

Предыдущие два захода получились неудачными: итальянская сборная пропустила уже два чемпионата мира подряд, в 2018-м проиграв Швеции, а в 2022-м, уже в новом формате с двухраундовым плей-офф — Северной Македонии, которая по итогу тоже на турнир не пробилась. В этот раз «Скуадра Адзурра» уже как минимум выступила лучше — в полуфинале на прошлой неделе разобралась с Северной Ирландией (2:0), но в Италии та встреча воспринималась скорее как разогрев перед главным матчем, вот этим самым против Боснии и Герцеговины — решающим за выход на ЧМ.

Личные встречи

Сборные провели между собой пять матчей за последние семь лет. Сначала они пересеклись в 2019-м в квалификации к Евро-2020 — там итальянцы выиграли обе встречи (3:0 и 2:1), спустя год — в Лиге наций, где была ничья 1:1 и победа Италии 2:0, а в 2024-м сыграли товарищеский матч, который также остался за Италией (1:0).

