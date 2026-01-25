Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На дождливом «Виталити» «Ливерпуль» умудрился отыграть два мяча, но всё равно уехал без очков. На пятой добавленной минуте Джеймс Хилл вбросил дальний аут, Алисон поскользнулся на мокром газоне, и Амин Адли вколотил победный для «Борнмута» почти последним касанием. Команда Арне Слота сравняла после 0:2, и тут же получила 3:2, которые выглядят особенно жёстко на фоне того, что «Ливерпуль» не выигрывает в чемпионате уже пять матчей подряд.

Результат матча

БорнмутБорнмутБорнмут3:2ЛиверпульЛиверпульЛиверпуль
1:0 Эванилсон 26' 2:0 Алекс Хименес 33' 2:1 Вирджил ван Дейк 45' 2:2 Доминик Собослаи 80' 3:2 Амин Адли 90+5'
Борнмут:  Джордже Петрович,  Адам Смит,  Джеймс Хилл,  Маркос Сенеси,  Адриен Трюффер,  Алекс Хименес,  Алекс Скотт,  Льюис Кук,  Амин Адли,  Эванилсон (Энес Унал 90'),  Eli Junior Kroupi (Райан Кристи 67')
Ливерпуль:  Алисон,  Милош Керкез (Эндрю Робертсон 46'),  Вирджил ван Дейк,  Джо Гомес (Ватару Эндо 35'),  Жереми Фримпонг (Уго Экитике 59'),  Флориан Вирц,  Доминик Собослаи,  Мохамед Салах,  Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс 59'),  Райан Гравенберх,  Коди Матес Гакпо (Рио Нгумоха 73')
Жёлтые карточки:  Eli Junior Kroupi 45+3'  —  Райан Гравенберх 90+3'

Начало у гостей было вполне рабочим.  Мохамед Салах зарядил мимо после передачи Флориана Вирца, сам Вирц пару раз пытался ускорить атаки через правый полуфланг.  А Джеймс Хилл играл в своей штрафной за всю команду, то перекрывал прострел на Коди Гакпо, то вовремя снимал мяч с ноги Салаха.  Но дальше для «Ливерпуля» началась чёрная полоса.

На 26-й минуте Вирджил ван Дейк не разобрался с верховым мячом после передачи Маркоса Сенеси, махнул мимо, а «Борнмут» не выключился.  Алекс Скотт подхватил у лицевой и прострелил на Эванилсона, который без проблем завершил — 1:0.  В той же атаке Джо Гомес, пытаясь заблокировать, столкнулся с Алисоном и захромал.  Это был первый старт Гомеса в АПЛ на позиции центрального защитника за 13 месяцев, и он закончился через 27 минут.

Эванилсон
Эванилсон globallookpress.com

Самое неприятное для «Ливерпуля» — продолжение.  Замена уже готовилась, Ватару Эндо разогревался у бровки, но мяч не выбили, и гости семь минут играли без Гомеса фактически вдесятером, с Райаном Гравенберхом, который закрывал центр обороны как мог.

Джо Гомес уходит с поля
Джо Гомес уходит с поля globallookpress.com

Именно в этот промежуток «Борнмут» добавил второй гол.  Хилл снова оказался в роли диспетчера, исполнив передачу за спину Милоша Керкеза, Алекс Хименес идеально открылся на позиции правого вингера и прошил Алисона — 2:0 на 33-й.  Эндо вышел лишь на 35-й, чтобы составить пару ван Дейку в центре защиты, но было ощущение, что «Ливерпуль» уже упустил важнейший момент матч.

Гол Хименеса
Гол Хименеса globallookpress.com

Шедевр Собослаи, рывок Нгумоа и ощущение, что гости спаслись

К чести «Ливерпуля», он не развалился.  Ближе к перерыву Вирц пробил рядом со штангой, у Салаха был неуклюжий эпизод с ударом с лёта, а в добавленное время первого тайма ван Дейк частично исправился за ошибку в моменте с первым голом.  Доминик Собослаи закрутил угловой к ближней штанге, и капитан кивнул в сетку, 2:1.  Этот гол, по сути, вернул матчу интригу.  Ещё десять минут назад казалось, что «Ливерпуль» тонет в собственных ошибках, а теперь — что можно вытащить хотя бы ничью.

Гол ван Дейка
Гол ван Дейка globallookpress.com

В перерыве Слот снял Керкеза, которого слишком часто оставляли в эпизодах один в один и который «провалился» при втором голе, и выпустил Эндрю Робертсона.  Но ключевым импульсом стал другой ход — на поле появился 17-летний Рио Нгумоа, заменивший Гакпо, и сразу начал рвать левый фланг.  Именно его прорыв вынудил Хименеса нарушить правила и привёл к штрафному в 20 метрах от ворот Джордже Петровича.  Там «Ливерпуль» всё исполнил идеально: Салах коротко покатил мяч, а Собослаи вонзил его в дальний угол мощным ударом, сравняв счёт.  Это произошло примерно за четверть часа до решающего эпизода, и на скамейке гостей уже мелькнули эмоции.  Слот сжал кулаки, раздал «пятёрку» Джованни ван Бронкхорсту — выглядело так, будто матч спасён.

Гол Собослаи со штрафного
Гол Собослаи со штрафного globallookpress.com

И всё же это было не последнее событие в матче.  До финала обе команды успели обменяться моментами, Алисон перевёл удар Райана Кристи через перекладину, Петрович вытащил сложный мяч после удара Вирца.  Важно, что «Борнмут» не ушёл в глухую оборону после 2:2, а наоборот, полез искать ещё один шанс, хотя до этого было всего две победы с октября, а в последних 15 матчах — одна.

Длинный аут, падение Алисона и чудо на «Виталити»

Развязка матча случилась самым «английским» способом из всех возможных — после длинного аута и грязной борьбы в штрафной.  На пятой добавленной Хилл вбросил мяч в штрафную, началась хаотичная на мокром поле, и в ней Алиссон «поплыл» — буквально, поскользнувшись в момент, когда нужно было стоять насмерть.  Адли оказался тем, кто быстрее всех сориентировался, и проткнул мяч в дальний угол.

Игроки «Борнмута» празднуют гол
Игроки «Борнмута» празднуют гол globallookpress.com

«Ливерпуль» пытался апеллировать к фолу в атаке, но ВАР не вмешался.  Сложно представить, что чувствовали гости в этот момент.  Ты уже отыгрался с 0:2, ты уже поверил в ничью, но всё равно проигрываешь из-за того, что не разобрался в одной стандартной для АПЛ ситуации.

По итогу «Борнмут» забирает победу 3:2 и поднимается на 13-е место, а «Ливерпуль» остаётся четвёртым, но фиксирует неприятную статистику — седьмое поражение в лиге за сезон и пять туров подряд без побед.  В такой серии легко говорить про невезение, травмы и детали, но в этом конкретном матче два гола соперник получил после ошибок «Ливерпуля».  А третий — из ситуации, к которой команда чемпионского уровня должна быть готова даже в ливень.