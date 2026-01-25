На дождливом «Виталити» «Ливерпуль» умудрился отыграть два мяча, но всё равно уехал без очков. На пятой добавленной минуте Джеймс Хилл вбросил дальний аут, Алисон поскользнулся на мокром газоне, и Амин Адли вколотил победный для «Борнмута» почти последним касанием. Команда Арне Слота сравняла после 0:2, и тут же получила 3:2, которые выглядят особенно жёстко на фоне того, что «Ливерпуль» не выигрывает в чемпионате уже пять матчей подряд.

Результат матча Борнмут Борнмут 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эванилсон 26' 2:0 Алекс Хименес 33' 2:1 Вирджил ван Дейк 45' 2:2 Доминик Собослаи 80' 3:2 Амин Адли 90+5' Борнмут: Джордже Петрович, Адам Смит, Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Алекс Хименес, Алекс Скотт, Льюис Кук, Амин Адли, Эванилсон ( Энес Унал 90' ), Eli Junior Kroupi ( Райан Кристи 67' ) Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез ( Эндрю Робертсон 46' ), Вирджил ван Дейк, Джо Гомес ( Ватару Эндо 35' ), Жереми Фримпонг ( Уго Экитике 59' ), Флориан Вирц, Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер ( Кёртис Джонс 59' ), Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо ( Рио Нгумоха 73' ) Жёлтые карточки: Eli Junior Kroupi 45+3' — Райан Гравенберх 90+3'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 4 Удары мимо 4 33 Владение мячом 67 3 Угловые удары 11 7 Фолы 7

Начало у гостей было вполне рабочим. Мохамед Салах зарядил мимо после передачи Флориана Вирца, сам Вирц пару раз пытался ускорить атаки через правый полуфланг. А Джеймс Хилл играл в своей штрафной за всю команду, то перекрывал прострел на Коди Гакпо, то вовремя снимал мяч с ноги Салаха. Но дальше для «Ливерпуля» началась чёрная полоса.

На 26-й минуте Вирджил ван Дейк не разобрался с верховым мячом после передачи Маркоса Сенеси, махнул мимо, а «Борнмут» не выключился. Алекс Скотт подхватил у лицевой и прострелил на Эванилсона, который без проблем завершил — 1:0. В той же атаке Джо Гомес, пытаясь заблокировать, столкнулся с Алисоном и захромал. Это был первый старт Гомеса в АПЛ на позиции центрального защитника за 13 месяцев, и он закончился через 27 минут.

Эванилсон globallookpress.com

Самое неприятное для «Ливерпуля» — продолжение. Замена уже готовилась, Ватару Эндо разогревался у бровки, но мяч не выбили, и гости семь минут играли без Гомеса фактически вдесятером, с Райаном Гравенберхом, который закрывал центр обороны как мог.

Джо Гомес уходит с поля globallookpress.com

Именно в этот промежуток «Борнмут» добавил второй гол. Хилл снова оказался в роли диспетчера, исполнив передачу за спину Милоша Керкеза, Алекс Хименес идеально открылся на позиции правого вингера и прошил Алисона — 2:0 на 33-й. Эндо вышел лишь на 35-й, чтобы составить пару ван Дейку в центре защиты, но было ощущение, что «Ливерпуль» уже упустил важнейший момент матч.

Гол Хименеса globallookpress.com

Шедевр Собослаи, рывок Нгумоа и ощущение, что гости спаслись

К чести «Ливерпуля», он не развалился. Ближе к перерыву Вирц пробил рядом со штангой, у Салаха был неуклюжий эпизод с ударом с лёта, а в добавленное время первого тайма ван Дейк частично исправился за ошибку в моменте с первым голом. Доминик Собослаи закрутил угловой к ближней штанге, и капитан кивнул в сетку, 2:1. Этот гол, по сути, вернул матчу интригу. Ещё десять минут назад казалось, что «Ливерпуль» тонет в собственных ошибках, а теперь — что можно вытащить хотя бы ничью.

Гол ван Дейка globallookpress.com

В перерыве Слот снял Керкеза, которого слишком часто оставляли в эпизодах один в один и который «провалился» при втором голе, и выпустил Эндрю Робертсона. Но ключевым импульсом стал другой ход — на поле появился 17-летний Рио Нгумоа, заменивший Гакпо, и сразу начал рвать левый фланг. Именно его прорыв вынудил Хименеса нарушить правила и привёл к штрафному в 20 метрах от ворот Джордже Петровича. Там «Ливерпуль» всё исполнил идеально: Салах коротко покатил мяч, а Собослаи вонзил его в дальний угол мощным ударом, сравняв счёт. Это произошло примерно за четверть часа до решающего эпизода, и на скамейке гостей уже мелькнули эмоции. Слот сжал кулаки, раздал «пятёрку» Джованни ван Бронкхорсту — выглядело так, будто матч спасён.

Гол Собослаи со штрафного globallookpress.com

И всё же это было не последнее событие в матче. До финала обе команды успели обменяться моментами, Алисон перевёл удар Райана Кристи через перекладину, Петрович вытащил сложный мяч после удара Вирца. Важно, что «Борнмут» не ушёл в глухую оборону после 2:2, а наоборот, полез искать ещё один шанс, хотя до этого было всего две победы с октября, а в последних 15 матчах — одна.

Длинный аут, падение Алисона и чудо на «Виталити»

Развязка матча случилась самым «английским» способом из всех возможных — после длинного аута и грязной борьбы в штрафной. На пятой добавленной Хилл вбросил мяч в штрафную, началась хаотичная на мокром поле, и в ней Алиссон «поплыл» — буквально, поскользнувшись в момент, когда нужно было стоять насмерть. Адли оказался тем, кто быстрее всех сориентировался, и проткнул мяч в дальний угол.

Игроки «Борнмута» празднуют гол globallookpress.com

«Ливерпуль» пытался апеллировать к фолу в атаке, но ВАР не вмешался. Сложно представить, что чувствовали гости в этот момент. Ты уже отыгрался с 0:2, ты уже поверил в ничью, но всё равно проигрываешь из-за того, что не разобрался в одной стандартной для АПЛ ситуации.

По итогу «Борнмут» забирает победу 3:2 и поднимается на 13-е место, а «Ливерпуль» остаётся четвёртым, но фиксирует неприятную статистику — седьмое поражение в лиге за сезон и пять туров подряд без побед. В такой серии легко говорить про невезение, травмы и детали, но в этом конкретном матче два гола соперник получил после ошибок «Ливерпуля». А третий — из ситуации, к которой команда чемпионского уровня должна быть готова даже в ливень.