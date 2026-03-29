В воскресенье, 29 марта, сборная Колумбии сыграет против сборной Франции в рамках товарищеского матча в США. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Федэкс-филд» в городе Ландовер, США.

21:40 Главным судьей матча будет Виктор Ривас из США.

Стартовые составы команд

Колумбия: Монтеро, Муньос, Санчес, Кабаль, Мохика, Риос, Лерма, Родригес, Диас, Арьяс, Суарес.

Франция: Меньян, Лакруа, Эрнандес, Динь, Калюлю, Канте, Камавинга, Коло Муани, Шерки, Аклиуш, Тюрам.

Колумбия

Сборная уверенно пробилась на чемпионат мира 2026-го года. Колумбия заняла 3-е место в квалификации турнира с 28-ю очками в активе, уступив лидерство Эквадору и Аргентине. В марте национальная команда уже провела одну товарищескую встречу в рамках подготовки к мундиалю, а теперь Колумбии предстоит встретится с грозной Францией. В прошедшей товарищеской встрече сборная уступила Хорватии со счетом 1:2, пропустив решающий гол уже на 42-й минуте. Матчем ранее Колумбия обыграла Австралию (3:0). В последних 5-и контрольных встречах сборная проиграла только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью с Канадой (0:0). За этот период Колумбия сумела забить 10 голов при 3-х пропущенных.

Сборная продолжает планомерную подготовку в чемпионату мира, который стартует в июне. Предстоящий матч против Франции — это отличная проверка на прочность. У национальной команды есть нападающий Луис Диас, который отлично проводит нынешний сезон. В 17-и матчах квалификации на ЧМ-2026 форвард забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

Франция

Сборная также готовится к чемпионату мира 2026-го года, проводя серию товарищеских матчей. В последний раз Франция выступала против Бразилии, а сейчас сыграет против Колумбии. Напомним, что прошедшим летом французы довольно успешно выступили в Лиге Наций, где заняла 3-е место. В полуфинале Франция уступила Испании (4:5), а в матче за третью позицию обыграла Германию (2:0). В прошлом контрольном поединке Франция оказалась сильнее Бразилии (2:1), забив победный гол на 65-й минуте. До этого сборная одолела Азербайджан (3:1). В последних 5-и товарищеских встречах Франция 4 раза победила и однажды сыграла вничью с Исландией (2:2). За этот отрезок сборная забила 14 голов при 4-х пропущенных.

Французская сборная является фаворитом в любом матче. Франция будет доминировать в предстоящем матче против Колумбии даже на чужом поле. В последних 3-х очных встречах Франция дважды обыграла колумбийцев и однажды проиграл. В предыдущей встрече сборная уступила Колумбии со счетом 2:3.

Личные встречи

В последнем очном противостоянии Колумбия обыграла Францию со счетом 3:2. За всю историю команды сыграли между собой 4 матча, в 3 играх победила сборная Франции, в 1 Колумбия.

