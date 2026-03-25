27 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Колумбия и Хорватия. Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Колумбия — Хорватия с коэффициентом для ставки за 3.10.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбийцы продуктивно провели последнюю отборочную кампанию. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
При этом Колумбия на 10 очков отстала от первой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Колумбийцы уверенно одолели Австралию (3:0).
До того команда нанесла поражение Новой Зеландии (2:1). А вот поединок с Канадой завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах Колумбия разжилась 4 победами. В этих поединках команда забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: Колумбийцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Причем Колумбия имеет вполне себе надежные тылы. В последних четырех поединках команда пропустила в свои ворота лишь однажды.
Хорватия
Турнирное положение: Хорваты успешно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Хорватия набрала 22 очка в 8 поединках. При этом команда в среднем забивает 3 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Хорваты переиграли Черногорию (3:2).
До того команда одолела скромных фарерцев (3:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с Гибралтаром (3:0).
При этом Хорватия в 5 своих последних поединках одержала 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Хорваты привычно результативно атакуют. Да и подбор исполнителей во всех линиях у «клетчатых» на зависть многим.
При этом Хорватия победила в 3 своих последних поединках. В этих матчах команда неизменно забивала по три мяча.
В этом поединке хорваты явно будут действовать активно. Да и опытнейший Лука Модрич явно скажет свое веское слово.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Колумбия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.85 и 1.84.
Прогноз: Хорваты вполне преуспевают в плане реализации, и уж точно постараются продлить свой победный сериал.
Ставка: Победа Хорватии за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- Хорваты в 3 последних матчах неизменно забивали по 3 мяча
- Колумбия в среднем пропускает гол за матч
- Хорватия победила в 3 своих последних поединках
- Обе команды уже год не знают горечи поражений
- Хорваты имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей