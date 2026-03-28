29 марта в рамках товарищеского матча сыграют Колумбия и Франция. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Колумбия — Франция с коэффициентом для ставки за 2.65.

Колумбия

Перед матчем: Сборная уверенно пробилась на чемпионат мира 2026-го года. Колумбия заняла 3-е место в квалификации турнира с 28-ю очками в активе, уступив лидерство Эквадору и Аргентине.

В марте национальная команда уже провела одну товарищескую встречу в рамках подготовки к мундиалю, а теперь Колумбии предстоит встретится с грозной Францией.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече сборная уступила Хорватии со счетом 1:2, пропустив решающий гол уже на 42-й минуте. Матчем ранее Колумбия обыграла Австралию (3:0).

В последних 5-и контрольных встречах сборная проиграла только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью с Канадой (0:0). За этот период Колумбия сумела забить 10 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: Сборная продолжает планомерную подготовку в чемпионату мира, который стартует в июне. Предстоящий матч против Франции — это отличная проверка на прочность.

У национальной команды есть нападающий Луис Диас, который отлично проводит нынешний сезон. В 17-и матчах квалификации на ЧМ-2026 форвард забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

Франция

Перед матчем: Сборная также готовится к чемпионату мира 2026-го года, проводя серию товарищеских матчей. В последний раз Франция выступала против Бразилии, а сейчас сыграет против Колумбии.

Напомним, что прошедшим летом французы довольно успешно выступили в Лиге Наций, где заняла 3-е место. В полуфинале Франция уступила Испании (4:5), а в матче за третью позицию обыграла Германию (2:0).

Последние матчи: В прошлом контрольном поединке Франция оказалась сильнее Бразилии (2:1), забив победный гол на 65-й минуте. До этого сборная одолела Азербайджан (3:1).

В последних 5-и товарищеских встречах Франция 4 раза победила и однажды сыграла вничью с Исландией (2:2). За этот отрезок сборная забила 14 голов при 4-х пропущенных.

Состояние команды: Французская сборная является фаворитом в любом матче. Франция будет доминировать в предстоящем матче против Колумбии даже на чужом поле.

В последних 3-х очных встречах Франция дважды обыграла колумбийцев и однажды проиграл. В предыдущей встрече сборная уступила Колумбии со счетом 2:3.

В последних 5-и встречах Колумбия трижды победила

У Франции 4 победы в последних 5-и матчах

В последнем очном противостоянии Колумбия обыграла Францию со счетом 3:2

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Франции с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.05, а победа Колумбии — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: Франция одержит уверенную победу, сборная находится в отличной форме.

2.65 Победа Франции с форой (-1.5).

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч Колумбия — Франция позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Прогноз: В предстоящем матче сборные способны сыграть результативно.

2.08 Тотал 3 больше.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Колумбия — Франция принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

