В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Сибирь» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 30 марта. Начало встречи — в 15:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Сибирь»

Путь к плей-офф: В 68 матчах общего цикла «Сибирь» заработала 69 очков, с которыми закрепилась на 8-м месте в таблице Востока, на 9 пунктов увеличив дистанцию между 9-м «Амуром».

Последние матчи: Серийный этап в Магнитогорске «Сибирь» сдала практически без сопротивления — потерпела два поражения при отсутствии токовой игры в атаке (1:4, 1:5).

Не выручили команду Ярослава Люзенкова и домашние стены. В третьем матче сибиряки нанесли всего 15 бросков в створ ворот «Магнитки», а единственной шайбы Энди Эндроффа не хватило, чтобы остановить фаворита (1:3).

Не сыграют: Илья Талалуев.

Состояние команды: К четвертой попытке «Сибирь» подходит обескровленной и без четкого понимания, за счет чего эту серию можно было бы продлить, тогда как вопрос о спасении и вовсе утратил актуальность.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Ни в одной встрече с обладателем Кубка Континента команда Ярослава Люзенкова не забила больше гола. Между тем до начала плей-офф в домашних стенах сибиряки не проигрывали в основное время на протяжении семи матчей кряду.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: «Металлург» завершил чемпионат на 1-й позиции в общем зачете лиги. В 68 регулярных матчах уральцы набрали 105 очков и на 6 пунктов опередили 2-й «Авангард».

Последние матчи: В первый плей-офф раунд «Металлург» Мг влетел с двух ног. В домашних стенах обладатель Кубка Континента учинил безжалостную расправу (4:1, 5:1).

Самую скромную результативность уральцы продемонстрировали на льду «Сибири», где победу команде Андрея Разина принесла тройка Александр Петунин — Дерек Барак — Сергей Толчинский (3:1).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: Сильнейшая команда регулярки демонстрирует колоссальное преимущество над самым слабым представителями первого раунда плей-офф.

В трех встречах кряду «Металлург» Мг действовал в комфортном для себя темпе и вел игру с позиции доминирования. В текущих обстоятельствах коллектив Андрея Разина может обеспечить путевку в четвертьфинал уже в понедельник.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг не проигрывает «Сибири» на протяжении 4 матчей кряду

«Сибирь» не забивала больше 1 гола в 4 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 6 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 4.30, ничья — в 4.00, победа «Металлурга» Мг — в 1.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.34, на тотал меньше 5.5 — за 1.56.

Прогноз: В трех матчах серии «Металлург» проявил непреклонность. При тотальном превосходстве над «Сибирью» команда Андрея Разина близка к тому, чтобы определить исход этого противостояния в четвертой игре.

Ставка: «Металлург» Мг победит с форой -1 за 2.08.

Прогноз: Гнаться за высокой результативностью уральцы, вероятнее всего, не станут, но контроль и владение реализуют на высшем уровне.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 2.10.