В понедельник, 30 марта, «Сибирь» примет на своем льду магнитогорский «Металлург» в рамках четвертого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

15:28 Главные действующие лица появляются на льду «Сибирь-Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

15:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

15:15 Судейская бригада матча «Сибирь» — «Металлург Мг»: главные судьи — Акузовский Николай и Кочетов Евгений, линейные судьи — Колясников Илья и Славиковский Роман.

15:10 Сегодняшний матч пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

15:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию четвертого матча в серии «Сибирь» — «Металлург Мг» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Сибирь»: Бердин Михаил, Приски Чейз Эванс, Гордеев Фёдор, Кошелев Семён, Абрамов Михаил, Косолапов Антон, Ахияров Тимур, Аланов Егор, Андреофф Энди, Пьянов Валентин, Яковлев Алексей, Чуркин Андрей, Орлов Михаил, Лещенко Вячеслав, Неколенко Архип, Федотов Илья, Зайцев Егор Андреевич, Люзенков Илья, Климович Иван, Сушко Максим.

«Металлург Мг»: Смолин Александр, Маклюков Алексей, Пресс Робин, Козлов Андрей, Канцеров Роман, Ткачёв Владимир, Орехов Валерий, Яковлев Егор, Толчинский Сергей, Барак Дерек, Фёдоров Михаил, Минулин Артём, Хабаров Макар, Петунин Александр, Исхаков Руслан, Михайлис Никита, Паливко Данила, Коробкин Егор, Джонсон Люк, Коротков Никита.

«Сибирь»

«Сибирь» начинала эту серию в статусе аутсайдера, так как вышла в плей-офф Кубка Гагарина с восьмого места Восточной конференции, а играть нужно с первой командой турнирной таблицы, взявшей Кубок Континента в этом году.

В двух стартовых матчах серии «Сибирь» играла на выезде и практически не имела шансов на победу в те встречах. Первый матч завершился поражением со счетом 1:4, а второй с еще большей разницей в шайбах (1:5). Вся надежда была на домашнюю площадку, где в регулярном чемпионате новосибирский клуб набрал много очков. Но и дома у «снежинок» ничего не получилось — они уступили в третьей игре серии (1:3).

«Металлург Мг»

«Металлург» подошел к стадии 1/8 финала в статусе безоговорочного фаворита пары. Это не удивительно, ведь в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб набрал больше всех очков и заслуженно завоевал Кубок Континента.

Для «Металлурга» довольно просто сложились два стартовых домашних матча этой серии — были добыты уверенные виктории (4:1 и 5:1) без каких либо шансов для соперника. В гостевом мачте магнитогорский клуб где-то отыграл на удержание счета, тем не менее, «лисы» все контролировали и вели игру. Теперь они в одном шаге от четвертьфинала.

Личные встречи

Между собой соперники до плей-офф дважды сыграли в нынешнем календарном году и выиграли по одному матчу. Что касается 1/8 финала, то здесь однозначно доминирует магнитогорский клуб, который взял сначала два домашних матча (4:1 и 5:1), а затем и гостевой (3:1). «Сибирь» в одном шаге от вылета из Кубка Гагарина.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08