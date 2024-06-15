Дневник Евро-2024. Испания разгромила Хорватию, албанцы установили рекорд, Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро

Событие дня
В главном матче игрового дня сошлись сборные Испании и Хорватии, но борьбы в итоге не получилось. Уже в первом тайме команда Луиса да ла Фуэнте три раза поразила ворота Доминика Ливаковича, после чего игра была фактически сделана.
На 29-й минуте Альваро Мората получил разрезающую передачу от Фабиана Руиса и катнул под опорную мимо вратаря хорватов. Через три минуты полузащитник «ПСЖ» получил мяч от Педри перед штрафной площадкой, спокойно раскачал финтами защитников и пробил в угол мимо Ливаковича.
Прямо перед свистком на перерыв отличился Дани Карвахаль. Ветеран получил мяч в штрафной на месте центрфорварда от Ламина Ямаля и в касание переправил мяч в сетку.
После перерыва тренерский штаб Испании дал отдохнуть Педри, Морате и спокойно довел матч до победы. Хорваты могли размочить счет в матче, но Бруно Петкович не смог реализовать пенальти. Испанцы подтвердили в этом матче статус фаворита группы.
Матчи игрового дня
Игровой день открыл матч в группе А между сборными Венгрии и Швейцарии. Шансы команд на победу оценивались как примерно равными, но уже в начале встречи швейцарцы показали, что они отлично готовы к этому турниру.
На 12-й минуте полузащитник болгарского «Лудогорца» вывел свою команду вперед после отличной передачи Мишеля Эбишера.
Полузащитник «Болоньи» вообще был самым активным в первой половине встрече и разгонял большинство атак свой сборной. Эбишер на 45-й минуте и удвоил преимущество Швейцарии, откликнувшись на передачу другого игрока итальянской Серии А Ремо Фройлера.
После перерыва венгры заиграли намного активнее, завладели инициативой и на 66-й минуте смогли сократить отставание в счете. Отличился нападающий «Ференцвароша» Барнабаш Варга.
Но Швейцарии удалось выстоять, а уже в компенсированное время забить и третий мяч. Его автором стал, пропустивший большую часть сезона из-за травмы, нападающий «Монако» Брель Эмболо.
В группе А лидируют теперь Германия и Швейцария, а Венгрия и Шотландия пока без очков.
В заключительном матче игрового дня сборная Италии получила неожиданно первый гол уже на первой минуте. Левый защитник Федерико Димарко неудачно выбросил аут, чем воспользовался игрок сборной Албании Недим Байрами, неотразимо пробивший в ближнюю девятку.
Но такое развитие событий только раззадорило команду Лучано Спаллетти, она планомерно приступила к осаде ворота Томаша Стракоши, и уже на 11-й минуте центральный защитник Алессандро Бастони замкнул отличный навес капитана «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.
Через пять минут итальянцы были уже впереди. Николо Барелла поймал на подъем вынос со стороны албанцев и точнейшим ударом пробил в угол мимо голкипера албанцев. В первом тайме итальянцы могли спокойно увеличить свое преимущество, но транжирили моменты.
В перерыве матча Лучано Спаллетти внес коррективы, сборная Италии заиграла более рационально и спокойно довела матч до победы.
Герой дня
Лучшим футболистом игрового дня можно смело назвать испанского полузащитника Фабиана Руиса. Игрок французского «ПСЖ» сначала сделал отличную разрезающую передачу на Альваро Морату.
А через три минуты сам в отличном стиле разобрался с неповоротливой обороной сборной Хорватии и элегантно катнул мяч мимо Доминика Ливаковича. В итоге Фабиан Руис провел на поле все 90 минут и был признан лучшим игроком встречи.
Неудачник дня
Им можно смело назвать хорватского нападающего Бруно Петковича. Нападающий загребского «Динамо» появился на поле в матче против сборной Италии на 72-й минуте и через 8 минут партнеры доверили ему право на пробитие 11-метрового, который он в итоге смазал.
У него был шанс все равно поразить ворота Унаи Симона, но после того, как голкипер испанцев отразил удар, а хорваты были самыми расторопными шанс на добивание получил снова Петкович, который добил в сетку. Но мяч в итоге так и не был засчитан после просмотра VAR.
Гол дня
На наш взгляд, самым красивым голом игрового дня стал мяч защитника сборной Испании Дани Карвахаля. Ветеран «Фурия Роха» прочувствовал момент и отлично открылся в штрафной соперника под отличный кросс 16-летнего Ламина Ямаля.
Защитнику «Реала» осталось только проткнуть мяч в касание мимо Доминика Ливаковича, что он мастерски и сделал.
Самый быстрый гол
Сборная Албании и полузащитник Недим Байрами стали автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Итальянцы явно не планировали пропустить в первой игре Евро-2024 уже на 24-й минуте после своего аута.
Прежний рекорд принадлежал россиянину Дмитрию Кириченко, который поразил ворота сборной Греции на 68-й секунде на Евро-2004.
Рекорды дня
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. В матче первого тура против сборной Хорватии он появился на поле в стартовом составе в возрасте 16 лет и 338 дней.
Полузащитник «Барселоны» провел на поле 86 минут и был заменен своим одноклубником Ферраном Торресом.
Также в матче Италия-Албания был установлен рекорд скорострельности. Никогда ранее в матчах чемпионата Европы не забивали так быстро три гола в первые 16 минут. Прежний рекорд принадлежит матчу Исландия-Англия в 2016 году, тогда команды забили три мяча за 18 стартовых минут.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории Евро. Полузащитник «Ливерпуля» вывел сборную Венгрии на матч против Швейцарии в возрасте 23 лет, 7 месяцев и 21 дня.
Кадр дня
Группа болельщиков выбежала на поле во время открытой тренировки сборной Португалии перед стартом Евро-2024 в пятницу, 14 июня.
Во время тренировочного процесса португальской команды присутствовало около 8 000 болельщиков, и 12 человек попытались выбежать на поле. Охрана быстро среагировала, но один из фанатов сумел прорваться к Криштиану Роналду и обнял его.