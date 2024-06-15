Дневник Евро-2024. Испания разгромила Хорватию, албанцы установили рекорд, Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро

В пятницу, 15 июня, на чемпионате Европы по футболу, стартовавшем в Германии, состоялись три матча. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

В главном матче игрового дня сошлись сборные Испании и Хорватии, но борьбы в итоге не получилось. Уже в первом тайме команда Луиса да ла Фуэнте три раза поразила ворота Доминика Ливаковича, после чего игра была фактически сделана.

Испания — Хорватия globallookpress.com

На 29-й минуте Альваро Мората получил разрезающую передачу от Фабиана Руиса и катнул под опорную мимо вратаря хорватов. Через три минуты полузащитник «ПСЖ» получил мяч от Педри перед штрафной площадкой, спокойно раскачал финтами защитников и пробил в угол мимо Ливаковича.

Прямо перед свистком на перерыв отличился Дани Карвахаль. Ветеран получил мяч в штрафной на месте центрфорварда от Ламина Ямаля и в касание переправил мяч в сетку.

После перерыва тренерский штаб Испании дал отдохнуть Педри, Морате и спокойно довел матч до победы. Хорваты могли размочить счет в матче, но Бруно Петкович не смог реализовать пенальти. Испанцы подтвердили в этом матче статус фаворита группы.

Матчи игрового дня

Игровой день открыл матч в группе А между сборными Венгрии и Швейцарии. Шансы команд на победу оценивались как примерно равными, но уже в начале встречи швейцарцы показали, что они отлично готовы к этому турниру.

На 12-й минуте полузащитник болгарского «Лудогорца» вывел свою команду вперед после отличной передачи Мишеля Эбишера.

Полузащитник «Болоньи» вообще был самым активным в первой половине встрече и разгонял большинство атак свой сборной. Эбишер на 45-й минуте и удвоил преимущество Швейцарии, откликнувшись на передачу другого игрока итальянской Серии А Ремо Фройлера.

После перерыва венгры заиграли намного активнее, завладели инициативой и на 66-й минуте смогли сократить отставание в счете. Отличился нападающий «Ференцвароша» Барнабаш Варга.

Но Швейцарии удалось выстоять, а уже в компенсированное время забить и третий мяч. Его автором стал, пропустивший большую часть сезона из-за травмы, нападающий «Монако» Брель Эмболо.

В группе А лидируют теперь Германия и Швейцария, а Венгрия и Шотландия пока без очков.

В заключительном матче игрового дня сборная Италии получила неожиданно первый гол уже на первой минуте. Левый защитник Федерико Димарко неудачно выбросил аут, чем воспользовался игрок сборной Албании Недим Байрами, неотразимо пробивший в ближнюю девятку.

Но такое развитие событий только раззадорило команду Лучано Спаллетти, она планомерно приступила к осаде ворота Томаша Стракоши, и уже на 11-й минуте центральный защитник Алессандро Бастони замкнул отличный навес капитана «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

Итальянцы поздравляют Бареллу со вторым голом globallookpress.com

Через пять минут итальянцы были уже впереди. Николо Барелла поймал на подъем вынос со стороны албанцев и точнейшим ударом пробил в угол мимо голкипера албанцев. В первом тайме итальянцы могли спокойно увеличить свое преимущество, но транжирили моменты.

В перерыве матча Лучано Спаллетти внес коррективы, сборная Италии заиграла более рационально и спокойно довела матч до победы.

Герой дня

Лучшим футболистом игрового дня можно смело назвать испанского полузащитника Фабиана Руиса. Игрок французского «ПСЖ» сначала сделал отличную разрезающую передачу на Альваро Морату.

Фабиан Руис globallookpress.com

А через три минуты сам в отличном стиле разобрался с неповоротливой обороной сборной Хорватии и элегантно катнул мяч мимо Доминика Ливаковича. В итоге Фабиан Руис провел на поле все 90 минут и был признан лучшим игроком встречи.

Неудачник дня

Им можно смело назвать хорватского нападающего Бруно Петковича. Нападающий загребского «Динамо» появился на поле в матче против сборной Италии на 72-й минуте и через 8 минут партнеры доверили ему право на пробитие 11-метрового, который он в итоге смазал.

У него был шанс все равно поразить ворота Унаи Симона, но после того, как голкипер испанцев отразил удар, а хорваты были самыми расторопными шанс на добивание получил снова Петкович, который добил в сетку. Но мяч в итоге так и не был засчитан после просмотра VAR.

Гол дня

На наш взгляд, самым красивым голом игрового дня стал мяч защитника сборной Испании Дани Карвахаля. Ветеран «Фурия Роха» прочувствовал момент и отлично открылся в штрафной соперника под отличный кросс 16-летнего Ламина Ямаля.

Дани Карвахаль globallookpress.com

Защитнику «Реала» осталось только проткнуть мяч в касание мимо Доминика Ливаковича, что он мастерски и сделал.

Самый быстрый гол

Сборная Албании и полузащитник Недим Байрами стали автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Итальянцы явно не планировали пропустить в первой игре Евро-2024 уже на 24-й минуте после своего аута.

Прежний рекорд принадлежал россиянину Дмитрию Кириченко, который поразил ворота сборной Греции на 68-й секунде на Евро-2004.

Рекорды дня

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. В матче первого тура против сборной Хорватии он появился на поле в стартовом составе в возрасте 16 лет и 338 дней.

Полузащитник «Барселоны» провел на поле 86 минут и был заменен своим одноклубником Ферраном Торресом.

Италия — Хорватия globallookpress.com

Также в матче Италия-Албания был установлен рекорд скорострельности. Никогда ранее в матчах чемпионата Европы не забивали так быстро три гола в первые 16 минут. Прежний рекорд принадлежит матчу Исландия-Англия в 2016 году, тогда команды забили три мяча за 18 стартовых минут.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории Евро. Полузащитник «Ливерпуля» вывел сборную Венгрии на матч против Швейцарии в возрасте 23 лет, 7 месяцев и 21 дня.

Кадр дня

Группа болельщиков выбежала на поле во время открытой тренировки сборной Португалии перед стартом Евро-2024 в пятницу, 14 июня.

Фанаты любят Роналду Daily Mail

Во время тренировочного процесса португальской команды присутствовало около 8 000 болельщиков, и 12 человек попытались выбежать на поле. Охрана быстро среагировала, но один из фанатов сумел прорваться к Криштиану Роналду и обнял его.