Дневник Евро-2024. Прощание с Беккенбауэром, разгром на «Альянц Арене» и первое удаление

В пятницу, 14 июня, на чемпионате Европы по футболу, стартовавшем в Германии, состоялся один матч. Сборная Германии в матче открытия турнира разгромила Шотландию со счетом 5:1. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Разумеется, это торжественный старт турнира и первый матч в котором страна-хозяйка встречалась с Шотландией.

Торжественная церемония открытия Евро-2024 прошла на «Альянц Арене» и была оформлена в цветах команд, участвующих в турнире.

Как водится — были танцевальные номера под песни популярных несколько лет назад исполнителей, флаги стран-участниц, показы баннеров с названием городов, в которых пройдет турнир и прочая праздничная мишура.

Церемония открытия Евро-2024 globallookpress.com

Затем бывшие звезды сборной Германии Юрген Клинсманн и Бернард Дитц, а также Хайди Беккенбауэр, супруга покойного Франца Беккенбауэра, вынесли на поле кубок чемпионов Европы.

Хайди напоследок послала воздушный поцелуй на небеса легендарному Кайзеру Францу, чуть-чуть не дотянувшему до домашнего турнира — он умер в январе этого года.

Хайди Беккенбауэр globallookpress.com

Но болельщиков куда больше интересовал футбол, а не танцы под OneRepublic. С самого начала не было никаких иллюзий относительно того, кто является фаворитом этой встречи, но ожидалось, что упрямые шотландцы окажут серьезное сопротивление.

Но то ли травмы ключевых игроков накануне старта Евро подкосили горцев, то ли Юлиан Нагельсман наконец настроил немецкую машину, но встреча вышла довольно односторонней.

Немцы с первых минут включили прессинг и уже к перерыву вели со счетом 3:0, а учитывая что Шотландия осталась в меньшинстве, во втором тайме баланс сил не выправился — в ворота Ангуса Ганна влетело еще два мяча.

Впрочем, подопечные Стива Кларка тоже не ушли с поля без единички в графе забитых мячей — правда и тут отличились немцы, поскольку Мануэля Нойера огорчили Антонио Рюдигер, срезавший мяч в свои ворота.

Германия — Шотландия globallookpress.com

В итоге — убедительный старт хозяев турнира, а для Шотландии главными матчами на групповом этапе были все равно встречи с Венгрией с Швейцарией. С ними горцы будут бороться за вторую путевку в плей-офф.

Герои дня

В этой номинации хочется выделить сразу двоих игроков. Перед стартом турнира было много рассуждений о том, что Джамал Мусиала и Флориан Вирц — это будущее сборной Германии, которое может принести ей успех уже в настоящем. И парни начали подтверждать это уже с первых минут домашнего турнира.

Леверкузенский волшебник Вирц уже с первых минут показал свою нацеленность на ворота, а шотландцы не могли даже приблизиться к нему в первом тайме, поскольку он постоянно менял позиции и находил свободные места. На 10-й минуте он открыли счет хорошим ударом, хотя после перерыва было несколько расточителен с моментами.

Джамал Мусиала и Флориан Вирц globallookpress.com

Мусиала же был абсолютно сенсационным в этой встрече. Игрок «Баварии» нанес отличный удар в верхний угол, сделав счет 2:0, и с этого момента его было практически невозможно остановить.

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Своими быстрыми ногами он оставлял шотландских защитников глотать пыль и почти всегда выбирал правильных адресатов. Именно его в итоге и признали лучшим игроком матча.

Неудачник дня

Главный неудачник дня без сомнения — защитник сборной Шотландии Райан Портеус, который не только привез пенальти в ворота своей команды но и получил первую на турнире красную карточку.

На 42-й минуте игры с Германией шотландцы отбивались в своей штрафной, пытаясь вынести мяч. Портеус, желая помешать пробить хавбеку немцев Илкаю Гюндогану, прыгнул ветерану в ноги и попал шипами прямо в голень, сбил капитана сборной Германии с ног.

Илкай Гюндоган и Райан Портеус globallookpress.com

Хитроумный горец и сам начал изображать страдания, хватаясь за ногу, но главный судья Клеман Тюрпен, ознакомившись с видеоповтором, показал представляющему «Уотфорд» защитнику красную карточку, а также назначил пенальти, который реализовал Кай Хавертц.

Не то, чтобы у Шотландии, проигрывающей к тому временем со счетом 0:2, были какие-то надежды, но все равно обидно.

Гол дня

Несмотря на то, что в первый игровой день турнира проходил лишь один матч, голов было много и на любой вкус — мячи с игры, пенальти и даже автогол. Но самый красивый мяч забил на 68-й минуте встречи Никлас Фюллькруг.

Сборная Германии провела удачную атаку левым флангом, которая завершилась проходом Гюндогана в штрафную площадь шотландцев. Илкай в борьбе с защитником Грантом Хэнли едва не потерял мяч, но в итоге последовал удачный отскок в центр штрафной на свободного Фюллькруга.

Никлас Фюллькруг globallookpress.com

Форвард дортмундской «Боруссии» отлично подстроился под мяч и сильным ударом вогнал его в правую девятку ворот Ганна, сделав счет разгромным.

Сэйв дня

Голов было много, а вот с красивыми сэйвами ситуация была иная — с одной стороны мячи так и летели в сетку ворот сборной Шотландии, с другой стороны соперники почти не тревожили почтенного ветерана Мануэля Нойера (а огорчил его и вовсе партнер по команде).

Тем не менее, в этой категории нельзя все же не отметить Ангуса Ганна, несмотря на то что остальное его выступление и породило бурю из мемов в соцсетях.

Ангус Ганн и Флориан Вирц globallookpress.com

Голкипер сборной Шотландии уже на первой минуте матча совершил может и не самый красивый, но без сомнения запоминающийся сэйв, лбом отбив удар Флориана Вирца, прорвавшегося по левому флангу к штрафной на заброс Рюдигера.

Календарь и таблица Евро-2024

Впрочем, героизм вратаря «Норвича» был необязательным — боковой арбитр зафиксирован у игрока сборной Германии офсайд, а вскоре дела шотландцев резко пошли под откос.

Рекорды дня

Во время матча открытия Евро-2024 было установлено сразу несколько рекордов, как локальных, так и мировых.

Так, вратарь сборной Германии Мануэль Нойер в матче с Шотландией побил рекорд страны, в 35-й раз выйдя в старте на Евро или ЧМ. Среди европейских игроков его опережают только Криштиану Роналду (43 матча) и, пока что, Паоло Мальдини (36 матчей). Также 38-летний игрок стал вторым европейским вратарем в истории после Джанлуиджи Буффона, сыгравшим на восьми крупных турнирах.

Полузащитник сборной Германии Флориан Виртц, открывший счет в матче с Шотландией на 10-й минуте, замкнув прострел Йозуа Киммиха, стал самым молодым автором первого гола в истории Евро. Также 21-летний Виртц побил рекорд сборной Германии — ни один немец не забивал на чемпионате Европы в таком возрасте.

Мануэль Нойер и Юлиан Нагельсман globallookpress.com

И, наконец, наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Евро — ему на момент матча с Шотландией было 36 лет и 327 дней. Немец превзошел рекорд Сречко Катанеца, который на Евро-2000 был главным тренером сборной Словении в 36 лет и 333 дня.

Факт дня

И у сборной Шотландии, и у Германии в стартовом составе вышел игрок, выступавший за сборную Англии на юношеском уровне.

Джамал Мусиала и Ангус Ганн twitter

У немцев это был один из главных героев матча Джамал Мусиала, а у Шотландии — многострадальный голкипер Ангус Ганн. Угадайте по поводу кого сейчас кусает локти английская Футбольная ассоциация.