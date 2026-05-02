прогноз на матч турнира в Кальяри, ставка за 1.96

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против итальянца Маттео Арнальди в финале «челленджера» в Кальяри (Италия). Матч пройдет 3 мая, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хуркач — Арнальди с коэффициентом для ставки за 1.96.

Хуркач

Хуберт впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд.

Правда, до этой недели он играл, в основном, на турнирах ATP.

В первом раунде Хуркач выиграл у американца Закари Свайды (6:2, 7:6), а во втором остановил еще одного представителя США — Эмилио Наву (6:4, 6:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В четвертьфинале Хуркач совершил камбэк в матче против итальянца Маттео Берреттини — 4:6, 6:3, 6:4.

В полуфинале его соперником был аргентинец Роман Андрес Бурручага — 4:6, 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

После серии неудачных результатов в начале сезона Хуркач оказался за пределами топ-50. В текущей версии рейтинга он занимает 63-ю строчку.

Арнальди

Маттео в первом круге одержал волевую победу над соотечественником Федерико Арнабольди — 6:7, 6:4, 6:2.

Во втором матче итальянец обыграл аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Арнальди выиграл у португальца Нуну Боржеша — 6:3, 6:7, 7:6.

В полуфинале его соперником был Джанлука Каденассо — 1:6, 6:1, 6:0.

У Арнальди пока отрицательный баланс в текущем сезоне — шесть побед и восемь поражений.

Эту неделю Арнальди проводит в статусе 103-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.39, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: по всей видимости, поляк обыграет итальянца, который чересчур неубедительно проводит сезон. В этом году Арнальди до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основного тура.

1.96 Победа Хуркача в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Хуркач — Арнальди позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача в двух сетах за 1.96.