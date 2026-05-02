Синнер снова остановит Зверева и выиграет пятый «Мастерс» подряд?

прогноз на финал Мастерса в Мадриде, ставка за 2.86

Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Александра Зверева в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 3 мая, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.86.

Синнер

Янник впервые в карьере вышел в финал мадридского «тысячника».

Итальянец пропускал первый круг, а во втором его соперником был Бенжамен Бонзи. Вопреки ожиданиям, ему пришлось слегка понервничать в матче против француза — 6:7, 6:1, 6:4.

В третьем раунде Синнер одержал уверенную победу над датчанином Элмером Меллером — 6:2, 6:3.

В 1/8 финала первая ракетка мира остановил британца Кэмерона Норри (6:2, 7:5), а в четвертьфинале — испанца Рафаэля Ходара (6:2, 7:6).

В полуфинале Синнер, как и ожидалось, легко обыграл француза Артура Фиса — 6:2, 6:4.

Синнер вышел в финал на пятом «Мастерсе» подряд. На этом отрезке он отдал лишь два сета.

В начале апреля Синнер стал чемпионом турнира в Монте-Карло, а в марте оформил «Солнечный дубль», выиграв «тысячники» в Индиан-Уэллс и Майами.

Синнер выиграл 29 из 32 последних матчей на грунте. Все три поражения он потерпел от Карлоса Алькараса, который пропускает текущий турнир из-за травмы.

Зверев

Саша вышел в финал «Мастерса» впервые с октября 2024 года.

Александр Зверев

Зверев тоже пропускал первый круг, а во втором одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:1, 3:6, 6:3. В третьем раунде он выиграл у француза Теренса Атмана — 6:3, 7:6.

В 1/8 финала у него был сложный матч против чеха Якуба Меншика — 6:4, 6:7, 6:3.

В четвертьфинале Зверев уверенно обыграл итальянца Флавио Коболли — 6:1, 6:4. Это был реванш за поражение на недавнем турнире в Мюнхене.

В полуфинале Саша одержал победу над бельгийцем Александром Блоксом — 6:2, 7:5.

Зверев выигрывал «Мастерс» в Мадриде в 2018 и 2021 году. В 2022-м он дошел до финала.

Зверев впервые в сезоне сыграет в финале.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.18, победу Зверева букмекеры предлагают за 5.20.

Прогноз: Синнер выиграл восемь последних матчей против Зверева.

Зверев не взял ни одного сета в пяти предыдущих матчах против итальянца.

Ранее в этом году Синнер спокойно обыграл Зверева в полуфинале турниров в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло.

Увы, интриги — нет.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 2.86.