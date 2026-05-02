Представительница Австралии Дарья Касаткина сыграет против немки Тамары Корпач в финале турнира WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания). Матч пройдет 3 мая, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Касаткина — Корпач с коэффициентом для ставки за 1.96.
Касаткина
Дарья впервые в сезоне выиграла четыре матча подряд и вышла в финал.
В первом раунде у нее был тяжелейший матч против колумбийки Эмилианы Аранго — 6:2, 3:6, 7:6.
Во втором круге австралийка разгромила бразильянку Лауру Пигосси (6:2, 6:2), а в четвертьфинале одержала волевую победу над россиянкой Алиной Чараевой — 4:6, 6:0, 6:4.
В полуфинале Касаткина разгромила испанку Сару Соррибес-Тормо — 6:2, 6:0.
В текущем сезоне Касаткина провела пока лишь 15 матчей. Сейчас у нее восемь побед и семь поражений.
В середине февраля Дарья получила травму бедра, из-за которой пропустила почти два месяца.
В апреле Касаткина не прошла первый раунд на турнирах в Руане и Мадриде, проиграв американке Энн Ли и украинке Дарье Снигур соответственно. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в третий круг «тысячника» в Дохе.
Корпач
Тамара второй раз в этом году сыграет в финале.
В начале февраля немецкая теннисистка проиграла британке Кэти Бултер в решающем матче турнира WTA 250 в Остраве (Чехия).
В первом матче на этой неделе Корпач обыграла итальянку Лукрецию Стефанини — 6:2, 7:6.
Во втором круге ее соперницей была швейцарка Джил Тайхман — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Корпач разгромила соотечественницу Каролин Вернер (6:1, 6:1), а в полуфинале совершила комбэк в матче против испанки Марины Бассольс Риберы (3:6, 6:0, 6:4).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.42, победу Корпач букмекеры предлагают за 2.75.
Прогноз: несмотря на то, что Дарья в целом хорошо играет на этой неделе, оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов. Корпач, судя по недавним матчам, тоже способна навязать борьбу.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.96.