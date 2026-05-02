прогноз на финал турнира в Маутхаузене, ставка за 2.03

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против португальца Хайме Фарии в финале «челленджера» в Маутхаузене (Австрия). Матч пройдет 3 мая, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фария — Сафиуллин с коэффициентом для ставки за 2.03.

Фария

Хайме второй раз в сезоне вышел в финал «челленджера».

В конце марта португалец проиграл аргентинцу Роману Андресу Бурручаге в решающем матче турнира в Сан-Паулу.

В первом матче на этой неделе Фария обыграл итальянца Андреа Гуэррьери (6:3, 6:7, 6:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором раунде у него был непростой матч против чеха Мартина Крумиха — 2:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Фария разгромил испанца Мигеля Дамаса — 6:1, 6:0.

В полуфинале его соперником был американец Дарвин Бланч — 6:3, 6:2.

Лучшим результатом Фарии в этом году пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в январе он прошел квалификацию и один раунд в основной сетке Australian Open.

Сафиуллин

Роман вышел в финал на втором «челленджере» подряд.

В середине апреля он выиграл грунтовый «челленджер» в португальском Оэйраше, благодаря чему снова поднялся в топ-200.

В первом круге текущего турнира Сафиуллин выиграл у румына Цезара Крету — 6:2, 6:4. Во втором раунде его соперником был француз Титуан Дроге — 6:2, 4:6, 6:4.

В четвертьфинале Сафиуллин отдал сет 384-й ракетке мира испанцу Давиду Хорде Санчису — 6:3, 3:6, 6:1.

В полуфинале у него был сложный матч против австрийца Лукаса Ноймайера — 6:3, 3:6, 6:2.

Победная серия российского теннисиста теперь составляет 11 матчей.

Сафиуллин в середине февраля вернулся после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить шесть месяцев. В этом году Роман играл пока только на «челленджерах». На данный момент у него 15 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фарию в этом матче можно поставить за 1.94, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: две недели назад Роман с трудом обыграл Хайме в четвертьфинале турнира в Оэйраше — 4:6, 6:3, 7:6.

По всей видимости, таким же напряженным будет и предстоящий матч. При этом мы не уверены, что россиянин снова остановит португальца.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.