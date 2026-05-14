Рууд обыграет Дардери и выйдет в финал римского «Мастерса»?

прогноз на матч Мастерса в Риме, ставка за 1.92

Норвежец Каспер Рууд сыграет против итальянца Лучано Дардери в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 15 мая, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рууд — Дардери с коэффициентом для ставки за 1.92.

Рууд

Каспер четвертый раз в карьере вышел в полуфинал римского «тысячника».

В 2020, 2022 и 2023 году норвежец не смог пройти эту стадию, проиграв Новаку Джоковичу (дважды) и Хольгеру Руне.

На текущем турнире Рууд проиграл пока лишь один сет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В четвертьфинале у него был нервный матч против россиянина Карена Хачанова — 6:1, 1:6, 6:2.

Во втором круге он разгромил американца Закари Свайду (6:1, 6:3), а в третьем обыграл чеха Иржи Легечку (6:3, 6:4).

В 1/8 финала Рууд одержал победу над Лоренцо Музетти — 6:3, 6:1. Здесь ему повезло: итальянец не мог играть в полную силу из-за травмы.

Прогнозы на теннис

Рууд выиграл три из девяти предыдущих полуфиналов на уровне ATP 1000.

На недавнем «Мастерсе» в Риме Каспер проиграл в 1/4 финала бельгийцу Александру Блоксу.

Дардери

Лучано впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

Дардери выиграл шесть из девяти предыдущих полуфиналов на уровне основного тура.

Итальянец преподнес уже несколько сенсаций на текущем турнире.

В 1/8 финала Дардери совершил эффектный камбэк в матче против Саши Зверева — 1:6, 7:6, 6:0. Во втором сете при счете 4:5 он не позволил немцу подать на матч, а на тай-брейке спас четыре матчбола.

В четвертьфинале Дардери талантливого испанца Рафаэля Ходара — 7:6, 5:7, 6:0.

В первом матче Лучано выиграл у немца Янника Ханфмана (6:4, 6:4), а во втором одержал волевую победу над американцем Томми Полом (3:6, 6:3, 6:2).

Дардери впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд. В «живом» рейтинге он занимает 14-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.32, победу Дардери букмекеры предлагают за 3.36.

Прогноз: несмотря на все успехи итальянца, считаем, что он не остановит Рууда — норвежец тоже в порядке, в Риме он демонстрирует свой лучший теннис.

1.92 Победа Рууда в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Рууд — Дардери принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Рууда в двух сетах за 1.92.