Полька Ига Свентек сыграет против украинки Элины Свитолиной в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 14 мая, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свентек — Свитолина с коэффициентом для ставки за 2.04.

Пётр Петров

Свентек

Ига четвертый раз вышла в полуфинал «тысячника» в Риме.

Польская теннисистка трижды выигрывала турнир в Вечном городе — в 2021, 2022 и 2024 году.

Свентек пропускала первый круг, а во втором ей противостояла Кэти Макнелли.  Вопреки ожиданиям, ей понадобился дополнительный сет в матче против американки — 6:1, 6:7, 6:3.

Зато после этого она до сих пор не проиграла ни одной партии.

В третьем круге Свентек разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто (6:1, 6:0), а 1/8 финала одержала убедительную победу над Наоми Осакой (6:2, 6:1).

В четвертьфинале Ига отдала лишь три гейма американке Джессике Пегуле — 6:1, 6:2.

Свентек впервые в сезоне вышла в полуфинал.  На «тысячнике» в Мадриде она не смогла завершить из-за плохого самочувствия матч третьего круга против Энн Ли, а на «пятисотнике» в Штутгарте проиграла в четвертьфинале россиянке Мирре Андреевой.

Свитолина

Элина третий раз в карьере добралась до полуфинала римского «тысячника».

Украинская теннисистка выигрывала этот турнир в 2017-м и 2018 году.

Как и Свентек, она тоже не играла в первом раунде, а во втором разгромила 427-ю ракетку мира Ноэми Базилетти — 6:1, 6:3.

В следующем матче 31-летняя украинка одержала уверенную победу над американкой Хейли Баптист (6:1, 6:2), которая на турнире в Мадриде обыграла Арину Соболенко.

В 1/8 финала Свитолина выиграла у чешки Николы Бартунковой — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Свитолина одержала волевую победу над действующей чемпионкой Australian Open Еленой Рыбакиной — 2:6, 6:4, 6:4.

Элина третий раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA 1000.  В она дошла до финала в Дубае, а в марте добралась до 1/2 финала в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.25, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 3.92.

Прогноз: ранее Ига выиграла четыре из шести матчей против Элины.  Их предыдущая встреча состоялась в марте на харде в Индиан-Уэллс и завершилась победой украинки со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Несмотря на то, что Свитолина тоже очень хорошо играет на этой неделе, все равно есть ощущение, что не сможет удивить польскую теннисистку.  Ига чересчур уверенно провела недавние матчи.

