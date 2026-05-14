Полька Ига Свентек сыграет против украинки Элины Свитолиной в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 14 мая, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свентек — Свитолина с коэффициентом для ставки за 2.04.
Свентек
Ига четвертый раз вышла в полуфинал «тысячника» в Риме.
Польская теннисистка трижды выигрывала турнир в Вечном городе — в 2021, 2022 и 2024 году.
Свентек пропускала первый круг, а во втором ей противостояла Кэти Макнелли. Вопреки ожиданиям, ей понадобился дополнительный сет в матче против американки — 6:1, 6:7, 6:3.
Зато после этого она до сих пор не проиграла ни одной партии.
В третьем круге Свентек разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто (6:1, 6:0), а 1/8 финала одержала убедительную победу над Наоми Осакой (6:2, 6:1).
В четвертьфинале Ига отдала лишь три гейма американке Джессике Пегуле — 6:1, 6:2.
Свентек впервые в сезоне вышла в полуфинал. На «тысячнике» в Мадриде она не смогла завершить из-за плохого самочувствия матч третьего круга против Энн Ли, а на «пятисотнике» в Штутгарте проиграла в четвертьфинале россиянке Мирре Андреевой.
Свитолина
Элина третий раз в карьере добралась до полуфинала римского «тысячника».
Украинская теннисистка выигрывала этот турнир в 2017-м и 2018 году.
Как и Свентек, она тоже не играла в первом раунде, а во втором разгромила 427-ю ракетку мира Ноэми Базилетти — 6:1, 6:3.
В следующем матче 31-летняя украинка одержала уверенную победу над американкой Хейли Баптист (6:1, 6:2), которая на турнире в Мадриде обыграла Арину Соболенко.
В 1/8 финала Свитолина выиграла у чешки Николы Бартунковой — 6:2, 6:3.
В четвертьфинале Свитолина одержала волевую победу над действующей чемпионкой Australian Open Еленой Рыбакиной — 2:6, 6:4, 6:4.
Элина третий раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA 1000. В она дошла до финала в Дубае, а в марте добралась до 1/2 финала в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.25, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 3.92.
Прогноз: ранее Ига выиграла четыре из шести матчей против Элины. Их предыдущая встреча состоялась в марте на харде в Индиан-Уэллс и завершилась победой украинки со счетом 6:2, 4:6, 6:4.
Несмотря на то, что Свитолина тоже очень хорошо играет на этой неделе, все равно есть ощущение, что не сможет удивить польскую теннисистку. Ига чересчур уверенно провела недавние матчи.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов меньше 20,5 за 2.04.