«Челси» объявил о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера. Испанский специалист подписал контракт с лондонским клубом на четыре года — до лета 2030 года. Он приступит к своим обязанностям с 1 июля.

Сезон 2025/26 для «Челси» был непростым: клуб расстался с двумя тренерами — Энцо Мареской и Лиэмом Росеньором. После них командой временно руководил Калум Макфарлейн. Сейчас «синие» располагаются на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ.

Последним клубом, который тренировал Алонсо, был «Реал». Он руководил командой с июня 2025 года по январь 2026 года. За это время Алонсо одержал 24 победы, четырежды сыграл вничью и потерпел шесть поражений.