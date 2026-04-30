1 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Лечче». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Пиза — Лечче с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Пиза»

Турнирное положение: «Башни» уже одной ногой в Серии B. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Пиза» на 11 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Башни» вчистую уступили «Интеру» (0:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от «Пармы» (0:1). Да и поединок с «Дженоа» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Пиза» уступила 5 раз. В этих поединках команда забила один мяч, пропустив в свои ворота 12.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Башни» нынче выглядят убогенько. Команда вполне логично катится вниз.

Причем «Пиза» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Лечче» на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» не смогли одолеть «Верону» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Фиорентиной» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Болонье» (0:2).

При этом «Лечче» в 5 своих последних поединках добыла лишь 2 ничьи. Команда отличилась одним забитым мячом при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Волки» нынче откровенно забуксовали в плане результатов. Команда не побеждала в шести своих последних матчах.

При этом «Лечче» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и пизанцев она одолела в двух последних очных поединках.

«Волкам» явно не хватает банальной монолитности. При этом в двух своих последних матчах команда выглядела относительно выгодно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лечче» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Волки» мотивированы застолбить за собой место в элите, да и оппонент нынче выглядит бледновато.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Пиза» — «Лечче» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Пиза» — «Лечче» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Пять причин, почему ставка зайдет