1 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Лечче». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Пиза — Лечче с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Пиза»
Турнирное положение: «Башни» уже одной ногой в Серии B. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Пиза» на 11 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Башни» вчистую уступили «Интеру» (0:3).
До того команда потерпела поражение от «Пармы» (0:1). Да и поединок с «Дженоа» завершился коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах «Пиза» уступила 5 раз. В этих поединках команда забила один мяч, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: «Башни» нынче выглядят убогенько. Команда вполне логично катится вниз.
Причем «Пиза» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.
«Лечче»
Турнирное положение: «Волки» сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Лечче» на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» не смогли одолеть «Верону» (0:0).
До того команда расписала мировую с «Фиорентиной» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Болонье» (0:2).
При этом «Лечче» в 5 своих последних поединках добыла лишь 2 ничьи. Команда отличилась одним забитым мячом при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Волки» нынче откровенно забуксовали в плане результатов. Команда не побеждала в шести своих последних матчах.
При этом «Лечче» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и пизанцев она одолела в двух последних очных поединках.
«Волкам» явно не хватает банальной монолитности. При этом в двух своих последних матчах команда выглядела относительно выгодно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лечче» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
Прогноз: «Волки» мотивированы застолбить за собой место в элите, да и оппонент нынче выглядит бледновато.
Ставка: Победа «Лечче» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Башни» уступили в 5 своих последних матчах
- «Лечче» активно сражается за выживание в Серии A
- «Лечче» не уступил в двух своих последних поединках
- «Волки» одолели «Пизу» в двух последних очных встречах
- «Башни» в среднем пропускают 2 мяча за матч