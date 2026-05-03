Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос о преданности клубу.

«Дело не в верности. Я мог уйти два года назад, мог уйти три года назад, мог уйти в прошлом сезоне, но мне действительно нравится быть здесь. Не думаю, что получу такую радость и все, чего я хочу от этого клуба, от какой-либо другой команды в мире. Я знаю, как сильно болельщик ждут возвращения "МЮ". Мы в одной лодке. Я хочу, чтобы эта лодка двигалась вперед, а не просто стояла на месте.

Я никогда не скрывал, что хочу выиграть АПЛ и Лигу чемпионов с клубом. Возможно, мне это удастся, а возможно, и нет. Но пока у меня будет шанс или пока я буду здесь, я буду стараться», — цитирует Фернандеша Sky Sports.

Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, а сейчас у него на руках контракт до лета 2027 года.