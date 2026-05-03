Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер ответил на вопрос, кто должен возглавить «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе.

Каррагер заявил, что клубу стоит остановиться на кандидатуре Майкла Каррика, который уже работает с командой и, по его мнению, подходит под текущие задачи «красных дьяволов».

«Пока руководство перебирает варианты, Каррик — это идеальный кандидат, чтобы взять всё под контроль этим летом. Это именно то, что нужно клубу сейчас. Логичное решение на короткую дистанцию, но с ясным прицелом на будущее», — сказал Каррагер Sky Sports.

Каррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года. Под его руководством команда на данный момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.