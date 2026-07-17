прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.08

18 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы в нынешнее межсезонье провели пять контрольных матчей. В них команде удалось добыть две победы при двух поражениях.

При этом «Акрон» в двух своих последних матчах забил всего один мяч. Плюс после ухода Артёма Дзюбы команда сильно перестроилась в плане атакующих действий.

Последние матчи: предыдущий поединок тольяттинцы провели бледновато. Команда подписала мировую с «Факелом» (1:1).

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До того тольяттинцы были биты «Локомотивом» (0:3). Зато контрольный поединок с «Ротором» завершился яркой викторией (3:1).

При этом «Акрон» в пяти спаррингах забил 9 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда шесть раз.

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Состояние команды: Тольяттинцы крепки, вот только стабильности им явно недостает. Да и новый тренерский штаб во главе с Срджаном Благоевичем только ищет оптимальные сочетания.

К слову, «Акрон» в последнее время сложно противостоит «Крыльям Советов». В четырех последних очных поединках команда победила два раза при двух поражениях. Причем два месяца назад тольяттинцы вчистую уступили «крылышкам» (1:4).

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы в летних контрольных матчах не преуспевают. В четырех спаррингах команда разжилась лишь одной ничьей.

При этом «Крылья Советов» в четырех контрольных матчах забили 5 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила девять раз.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда Сергея Булатова снова уступила. Самарцы проиграли «Рубину» (0:2).

До того команда с боем уступила «Спартаку» (2:3). И даже поединок с вылетевшим из первой лиги «Соколом» завершился поражением (2:3).

В межсезонных спаррингах «Крылья Советов» выглядят откровенно посредственно. Особенно часто ошибаются оборонительные редуты самарцев.

Состояние команды: «Крылья Советов» сохранили большинство своих ведущих игроков. Самарцы в новом сезоне попробуют побороться за попадание в десятку.

Поражения в двух последних спаррингах явно не прибавляют позитивных эмоций. Да и реализация у самарцев нынче прихрамывает…

При этом «крылышки» резонно рассчитывают на прогресс Ивана Олейникова. Форвард, кстати, отличился в спарринге со «Спартаком».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На eго победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.50, а победа «крылышек» — в 3.32.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.89, да и ТМ 2.5 можно взять за те же 1.89.

Прогноз: «Акрон» постепенно прибавляет, тогда как «крылышки» в спаррингах выглядят откровенно блекло.

2.08 Победа «Акрона» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Акрон» — «Крылья Советов» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа «Акрона» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники подпишут паритет.

2.15 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Акрон» — «Крылья Советов» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.15.

Пять причин, почему ставка зайдет