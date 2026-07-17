18 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы в нынешнее межсезонье провели пять контрольных матчей. В них команде удалось добыть две победы при двух поражениях.
При этом «Акрон» в двух своих последних матчах забил всего один мяч. Плюс после ухода Артёма Дзюбы команда сильно перестроилась в плане атакующих действий.
Последние матчи: предыдущий поединок тольяттинцы провели бледновато. Команда подписала мировую с «Факелом» (1:1).
До того тольяттинцы были биты «Локомотивом» (0:3). Зато контрольный поединок с «Ротором» завершился яркой викторией (3:1).
При этом «Акрон» в пяти спаррингах забил 9 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда шесть раз.
Состояние команды: Тольяттинцы крепки, вот только стабильности им явно недостает. Да и новый тренерский штаб во главе с Срджаном Благоевичем только ищет оптимальные сочетания.
К слову, «Акрон» в последнее время сложно противостоит «Крыльям Советов». В четырех последних очных поединках команда победила два раза при двух поражениях. Причем два месяца назад тольяттинцы вчистую уступили «крылышкам» (1:4).
«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарцы в летних контрольных матчах не преуспевают. В четырех спаррингах команда разжилась лишь одной ничьей.
При этом «Крылья Советов» в четырех контрольных матчах забили 5 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила девять раз.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда Сергея Булатова снова уступила. Самарцы проиграли «Рубину» (0:2).
До того команда с боем уступила «Спартаку» (2:3). И даже поединок с вылетевшим из первой лиги «Соколом» завершился поражением (2:3).
В межсезонных спаррингах «Крылья Советов» выглядят откровенно посредственно. Особенно часто ошибаются оборонительные редуты самарцев.
Состояние команды: «Крылья Советов» сохранили большинство своих ведущих игроков. Самарцы в новом сезоне попробуют побороться за попадание в десятку.
Поражения в двух последних спаррингах явно не прибавляют позитивных эмоций. Да и реализация у самарцев нынче прихрамывает…
При этом «крылышки» резонно рассчитывают на прогресс Ивана Олейникова. Форвард, кстати, отличился в спарринге со «Спартаком».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На eго победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.50, а победа «крылышек» — в 3.32.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.89, да и ТМ 2.5 можно взять за те же 1.89.
Прогноз: «Акрон» постепенно прибавляет, тогда как «крылышки» в спаррингах выглядят откровенно блекло.
Ставка: Победа «Акрона» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники подпишут паритет.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.15.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Самарцы еще не побеждали в летних спаррингах
- «Крылья Советов» уступили в трех последних контрольных поединках
- «Акрон» победил в двух контрольных матчах из пяти
- Тольяттинцы неизменно забивали в четырех последних матчах из пяти
- «Крылышки» в трех последних поединках пропустили 8 мячей