15 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Испания и Кабо-Верде. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.

Испания: старт фаворита

Турнирное положение: Испанцы традиционно считаются одними из главных фаворитов чемпионата мира. В своей отборочной группе команда финишировала на первой строчке.

При этом Испания забила 21 мяч в 6 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 2 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Испанцы одолели Перу (3:1).

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До того команда не смогла переиграть Ирак (1:1). Да и контрольный поединок с Египтом завершился паритетом (0:0).

Плюс Испания не проигрывает уже больше двух лет. Плюс в отборочном цикле прекрасно проявил себя отличившийся 6 голами Микель Оярсабаль.

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Состояние команды: в текущем календарном году испанцы пропустили всего 2 мяча в 4 поединках. К тому же состав команды во всех линиях привычно начинен звездами мирового уровня.

И уж точно Испания попытается стартовать максимально убедительно. В своем квартете команда не должна иметь проблем, да и кабовердианцы явно не выглядят серьёзным препятствием.

Кабо-Верде: привет из Тольятти

Турнирное положение: Кабовердианцы на Мундиаль пробились не без доли сенсации. В своей отборочной группе они опередили традиционно сильный Камерун.

Причем Кабо-Верде отличилась 16 мячами в 10 поединках. А вот пропускала команда в среднем чуть меньше одного мяча за матч.

Последние матчи: генеральная репетиция перед стартом Мундиаля удалась. Кабовердианцы легко переиграли Бермудские острова (3:0).

Несколько ранее команда не заметила Сербию (3:0). А вот поединок с Финляндией завершился успехом в серии пенальти.

Вообще, Кабо-Верде не проигрывает уже 3 матча кряду. Плюс в двух своих последних поединках африканцы сохранили свои владения сухими.

Состояние команды: Кабовердианцы намерены побороться за выход в плей-офф. И если с испанцами тягаться будет крайне сложно, то есть еще матчи с Уругваем и Саудовской Аравией.

Наверняка сборная Кабо-Верде не будет мальчиками для битья. Да и форвард «Акрона» Беншимол отличился в воротах сербов, и вполне может получить игровое время в матче с испанцами.

Кабовердианцы, попав на мировое первенство, уже в какой-то степени прыгнули выше головы. Так что даже провал на групповой стадии не станет для них чем-то трагедийным.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания считается безоговорочным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются со скромным коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 12.00, а победа Кабо-Верде — в 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.36 и 3.20.

Прогноз: Испанцы на голову превосходят соперника в классе, и явно постараются стартовать максимально результативно.

3.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч Испания — Кабо-Верде позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трех мячей.

3.20 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Испания — Кабо-Верде принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдет