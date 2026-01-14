Джон Джонс предложил Даниэлю Кормье закрыть давний конфликт и начать все заново. Однако «DC» просто не хочет мириться. В ответ на слова «Баунса» о дружбе бывший двойной чемпион UFC пообещал разгромить своего извечного соперника в борцовской схватке

История вражды длинной в 16 лет

История смешанных единоборств знает немало громких противостояний. Однако вражда между Джоном Джонсом и Дэниелем Кормье давно переросла рамки спортивного соперничества. Их конфликт стал личным, публичным и невероятно долгим.

Впервые пути бойцов пересеклись еще в 2010 году за кулисами UFC. Тогда молодой Джонс позволил себе колкости насчет борцовских талантов Кормье. Для двукратного олимпийского борца это стало личным оскорблением, которое он пронес через всю карьеру.

Их первый официальный бой состоялся в 2015 году. Джонс, будучи чемпионом UFC в полутяжелом весе, доминировал и одержал уверенную победу единогласным решением.

Джон Джонс против Даниэля Кормье globallookpress.com

Реванш в 2017-м добавил еще больше горечи в карьере «DC». Джонс нокаутировал Кормье эффектным хай-киком, но позже результат аннулировали. Причиной стал положительный допинг-тест Джона, после чего Даниэль обрушил волну критики на своего самого принципиального оппонента.

На протяжении многих лет они обменивались оскорблениями в соцсетях и интервью. Казалось, примирение невозможно в принципе. Ненависть друг к другу стала частью их имиджа и наследия в спорте.

Ситуация неожиданно изменилась в начале 2026 года. Бывшие враги согласились стать тренерами-капитанами в третьем сезоне скандального реалити-шоу ALF Reality. Их поселили на одной вилле в Таиланде на несколько недель съемок.

По мнению Джонса, это большой шанс перевернуть страницу их истории. Он всерьез надеялся, что совместная работа в стрессовых условиях поможет наладить отношения. Однако его ожидания разбились о суровую реальность характера Дэниеля Кормье.

Предложение дружбы и борцовский вызов

Джон Джонс и Даниэль Кормье globallookpress.com

Отправляясь на съемки шоу, Джонс открыто говорил о своих намерениях. Он заявлял, что не держит зла на Кормье и считает проект отличной возможностью завязать дружбу после стольких лет вражды.

«Я думаю, его приезд сюда даст нам обоим возможность сгладить все конфликты и даже начать дружить», — таковы были слова Джонса перед стартом проекта. Реальность оказалась совершенно иной.

Вместо того чтобы пойти навстречу, Кормье ответил на мирные инициативы по-своему. Он публично заявил, что в ближайшем будущем они с Джонсом сойдутся на борцовском ковре лиги Real American Freestyle.

«Говорю вам, в какой-то момент Real American Freestyle увидит меня и Джона Джонса, и я разгромлю его в борьбе так, что вы просто не поверите», — заявил Кормье. Его ответ был ясен: никакой дружбы, только продолжение соперничества, но уже в другом виде спорта.

После завершения съемок Джонс с разочарованием поделился своими впечатлениями. Он назвал Кормье занудой, который не смог найти общий язык ни с одним бойцом на проекте. По его словам, атмосфера была напряженной.

«Я много раз пытался помириться с ним, но он ясно дал понять, что хочет оставаться моим врагом до конца своих дней», — отметил Джонс. Он также обвинил экс-чемпиона UFC в том, что тому просто выгодно поддерживать образ непримиримого врага.

По мнению Джона, на проекте Даниэль вел себя высокомерно и отстраненно. Он не общался с людьми на площадке и не стремился к диалогу. В общем, шанс на примирение был окончательно упущен именно по вине «DC».

Предложение о дружбе наткнулось на глухую стену старой обиды. Кормье предпочел вместо рукопожатия бросить новый вызов. Он хочет доказать свое превосходство там, где чувствует себя увереннее всего — в борьбе.

Новая почва для старого конфликта

Джон Джонс vs Дэниел Кормье 2 | Полный бой

Конфликт двух легенд не остался незамеченным. Вызов Кормье тут же привлек внимание организаторов. Глава борцовской лиги Real American Freestyle Чед Бронштейн публично отреагировал на возможный поединок.

«Мы поддерживаем тесный контакт как с Даниэлем, так и с Джоном. Все возможно», — сказал Бронштейн. Он намекнул, что с радостью организует этот поединок, ведь именно такие события привлекают внимание к спортивной борьбе.

Однако даже в гипотетическом борцовском матче у Кормье могут возникнуть проблемы. Об этом неожиданно заявил его товарищ по сборной, экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

«Не думайте, что из-за разницы в достижениях в борьбе все будет просто. Джон Джонс был очень хорош в борьбе. Джонс — прирожденный атлет, а его братья были чемпионами штата», — добавил «Нигерийский кошмар».

Усман считает, что если Джонс сконцентрируется на борьбе, то сможет создать проблемы кому угодно. В том числе и Кормье. История их боев в UFC это подтверждает — Джону довольно легко удавалось переводить Даниэля в партер.

Впрочем, «Баунсу» уже нечего доказывать Кормье. Он дважды побеждал Даниэля в октагоне. Его наследие, как бойца, объективно выше, и новая драка ему совершенно не нужна.

Кормье, судя по всему, так и не смирился с этими поражениями. Он затаил обиду, которую не могут исцелить ни годы, ни совместная работа. Его вызов на борцовский поединок яркое тому подтверждение.

«DC» ищет любую возможность для реванша. Но этот вызов говорит не о спортивном азарте, а о нежелании Кормье отпустить прошлое.