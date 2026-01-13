BoxingScene отдает дань уважения бойцам, которые не любят полагаться на судей, и составил подборку из десяти лучших боксеров по проценту нокаутов. Согласно критериям, спортсмен должен входить в топ-15 рейтинга по любой из версий и участвовать в соревнованиях в течение последнего года

10. Джо Джойс

Тяжеловес, 93,75 %, 16-4 (15 нокаутов)

В свои 40 лет Джойс уже не тот, что несколько лет назад. Даже в расцвете сил он был безрассудным тяжеловесом, который выходил на ринг, с радостью принимая удары, но при этом уверенный, что может нанести более сильные попадания.

Джо Джойс globallookpress.com

В частности, он остановил Джозефа Паркера в 2022 году. А потом все рухнуло — проиграл четыре из пяти последних боев. Но можете не сомневаться, что этот здоровяк все еще способен дать отпор.

9. Эрнесто Меркадо

Полусредний вес, 94,11 %, 17-0 (16 нокаутов)

Меркадо не участвовал в боях на самом высоком уровне, но до сих пор побеждал всех, кто выходил на ринг против него. В 2025 году он провел всего два боя: по всей видимости, завершил карьеру двукратного чемпиона в двух весовых категориях Хосе Педрасы и остановил Антонио Морана, который одержал впечатляющую победу над непобежденным Миккуаном Уильямсом.

Меркадо обладает невероятной выносливостью, а его способность наносить бесчисленные удары в высочайшем темпе можно сравнить с навыками Марко Антонио Барреры. Однако ему предстоит пройти долгий путь, чтобы сравняться с тем же Баррерой.

8. Гэри Антуан Рассел

Полусредний вес, 94,44 %, 18-1 (17 нокаутов)

Valenzuela vs Russell FIGHT HIGHLIGHTS: March 1, 2025 | PBC on Prime Video PPV

Методичный левша, участник Олимпийских игр 2016 года, который всегда стремится снести оппонента на канвас. Его последние два боя были единственными, которые не завершились досрочно.

Он проиграл раздельным решением судей Альберту Пуэлло и единогласным вердиктом победил Хосе Валенсуэлу, завоевав титул WBA в полусреднем весе. Но когда Рассел в ударе, его подход к уничтожению соперников напоминает стиль пикового Эррола Спенса-младшего.

7. Масамити Ябуки,

Наилегчайший вес, 94,73 %, 19-4 (18 нокаутов)

Ябуки мощный панчер, который одержал множество побед в весовой категории до 51 кг, где нокаутеры большая редкость. Сейчас он начинает соперничать с армянином Виком Дарчиняном за звание лучшего панчера в наилегчайшем весе в современную эпоху.

Ябуки нокаутировал Кенширо Тэрадзи, но в матч-реванше потерпел поражение. После этого проигрыша одержал шесть побед нокаутом подряд. Масамити финишировал Сивенэти Нонтшингу, Анхеля Айалу и совсем недавно Феликса Альварадо в титульном бое.

6. Фабио Уордли

Тяжеловес, 95 %, 20-0-1 (19 нокаутов)

Главное оружие Уордли — его физическая сила. Он проигрывал Юстису Хуни, пока не отправил того в нокаут в 10-м раунде. Фабио считался аутсайдером и в недавнем в бою с Джозефом Паркером, но его сокрушительные удары изменили ход поединка.

В Уордли есть что-то от Деонтея Уайлдера и Томми Моррисона. И такие навыки помогли ему стать новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO.

5. Артур Бетербиев

Полутяжелый вес, 95,23 %, 21-1 (20 нокаутов)

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол globallookpress.com

Бетербиев побеждал в каждом бою нокаутом, пока в 2024 году не встретился в ринге с Дмитрием Биволом. Артур стал абсолютным чемпионом, победив решением большинства судей в первом поединке, но аналогично проиграл в реванше.

До этих двух битв Бетербиев методично расправлялся со всеми остальными соперниками, отправляя их на канвас лицом вниз.

4. Дэниель Дюбуа

Тяжеловес, 95,45 %, 22-3 (21 нокаут)

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

Дюбуа быстрый и взрывной боксер, он сохраняет самообладание и наносит джеб, в то время как большинство других боксеров наносят мощные удары правой и беспорядочные хуки.

Недостатком может быть неспособность сосредоточиться, что проявилось во всех его поражениях от Александра Усика (дважды) и Джо Джойса. Однако, когда он уверен в себе, Дюбуа становится одним из самых непреодолимых препятствий в ринге.

3. Субриэль Матиас

Полусредний вес, 95,65 %, 23-2 (22 нокаута)

Матиас не является мастером нокаута с одного удара, но его способность останавливать соперников сделала его одним из самых грозных современных бойцов. Пуэрториканец, как правило, обрушивает шквал сокрушительных ударов.

Он заставил пятерых соперников подряд сдаться, прежде чем в 2024 году проиграл и отдал пояс IBF Лиаму Паро. За двумя победами нокаутом последовала победа по очкам над Альберто Пуэлло в июле прошлого года.

2. Деонтей Уайлдер

Тяжеловес, 97,72 %, 44-4-1 (43 нокаута)

Деонтей Уайлдер globallookpress.com

На пике своей карьеры Уайлдер обладал сокрушительной силой. До тех пор, пока в конце 2018 года он не встретился с Тайсоном Фьюри, никто не мог выдержать его удар.

Тогда «Бронзовый бомбардировщик» едва не выиграл бой нокаутом на последних секундах. Даже сейчас, несмотря на то, что он уже не в лучшей форме, ему, скорее всего, предоставят шанс порадовать фанатов в бою с топовым соперником в тяжелом весе.

1. Субару Мурата

Полулегкий вес, 100 %, 10-0 (10 нокаутов)

Мурату уже сейчас эксперты считают будущим чемпионом мира, и, учитывая недавние успехи японских боксеров, это неудивительно. В 2025 году Субару провел два боя, последний из которых завершился досрочной победой над Юкинори Огуни.

На сегодня Мурата уже входит в топ-15 всех четыре основных санкционирующих организаций. Впечатляет и тот факт, что, согласно статистике, самым грозным панчером на сегодняшний день является боксер, выступающий в весовой категории до 55,3 кг.

Громкие имена, которые не попали в список

Джервонта Дэвис globallookpress.com

1. Чемпион мира IBF в первом тяжелом весе Джей Опетайя (79,31 %);

2. Обладатель титула WBC в полутяжелом весе и экс-чемпион во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (80,64 %);

3. Экс-чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис (88,57 %);

4. Временный чемпион мира WBC в первом среднем весе Верджил Ортис (91,66 %);

5. Чемпион мира WBA в легком весе Джервонта Дэвис (93,33 %).