Первый в истории титульный поединок в UFC между россиянами: еще недавно о таком бое можно было только мечтать. Но в 2026 году противостояние Умара Нурмагомедова и Петра Яна за пояс в легчайшем весе очень вероятно

Доминация «Машины» и триумф «Беспощадного»

Легчайший дивизион UFC пережил в 2025 году настоящую бурю. Начало года ознаменовалось односторонней доминацией Мераба Двалишвили. В январе грузинский чемпион переборол натиск непобежденного Умара Нурмагомедова, одержав победу решением судей.

Это было первое и пока единственное поражение в карьере дагестанца. Далее «Машина» лишь наращивала обороты, выиграв реванше у Шона О’Мэлли досрочно, а затем одолев Кори Сэндхагена по очкам.

Однако четвертая защита за календарный год стала для Двалишвили непосильной задачей. Физические и эмоциональные ресурсы подошли к концу, что и показал декабрьский бой на UFC 323 с Петром Яном.

Петр Ян против Мераба Двалишвили globallookpress.com

Россиянин подошел к реваншу в невероятной форме, продемонстрировав феноменальный прогресс. Он полностью нейтрализовал главное оружие Мераба — его бесконечные попытки тейкдаунов.

Ян заблокировал 27 из 29-ти попыток перевести бой в партер, что стало настоящим тактическим триумфом. При этом сам он пять раз бросал грузина на канвас, чего ранее не удавалось никому. В стойке Петр бил жестче и точнее, разбив сопернику нос.

Победа «Беспощадного» по очкам вернула чемпионский пояс в Россию после почти пятилетнего перерыва. Теперь дивизион оказался в уникальной ситуации. Пояс снова у Петра Яна, а прямым претендентом числится Умар Нурмагомедов. Впервые в истории UFC может состояться титульный бой между двумя россиянами.

Трилогия с Двалишвили может подождать

Умар Нурмагомелов против Марио Баутисты globallookpress.com

Руководство UFC вполне может захотеть устроить трилогию между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Их история противостояния богата и привлекательна для промоушена. Зрители уже видели две конкурентные встречи, и третья обещает быть не менее яркой.

Однако здесь появляется серьезный фактор, способный изменить все планы. Сам Двалишвили после изматывающего года и четырех титульных боев может взять продолжительный отпуск. Ходят слухи, что этот перерыв затянется на полгода.

Такой расклад играет на руку Умару Нурмагомедову. Дагестанский боец сейчас занимает вторую строчку рейтинга. Он уже успешно вернулся в строй после поражения, победив по очкам Марио Баутисту в октябре и доказав свою принадлежность к элите.

Теперь Умару выпал шанс сделать решающий шаг к титулу. В конце января на UFC 324 ему предстоит бой с бывшим чемпионом наилегчайшего веса Дейвисоном Фигередо. В контексте титульной гонки это своеобразный полуфинал.

Яркая победа над именитым бразильцем станет самым веским аргументом. Если Нурмагомедов эффектно справится с Фигередо, а Двалишвили действительно возьмет паузу, то UFC окажется перед очевидным выбором. Промоушен может не захотеть замораживать дивизион в ожидании Мераба.

Бой Ян — Нурмагомедов не только логичен со спортивной точки зрения, но и обладает огромной исторической привлекательностью. Такой поединок станет грандиозным событием для всех отечественных болельщиков, которые давно ждут первого российского титульного боя в UFC.

Угроза из-за океана: О’Мэлли все еще в игре

Шон О'Мэлли globallookpress.com

Однако есть сила, способная спутать все карты. Это бывший чемпион Шон О’Мэлли, который также выйдет в октагон на UFC 324. Его задача — одолеть китайца Сонга Ядонга. «Сахарок» уже открыто заявил, что хочет следующим сразиться с Петром Яном, причем на июньском турнире в Белом доме.

Американец остается одним из самых популярных бойцов дивизиона, и его слова не пустой звук. Он умеет продавать поединки и привлекать внимание публики. Для UFC финансовый успех мероприятия часто является решающим аргументом.

Если О’Мэлли разгромно победит Ядонга, а бой Нурмагомедова с Фигередо окажется скучным и наполненным вязкой борьбой, расклад изменится. Медийный вес и умение Шона создавать хайп могут перевесить спортивную логику и даже свежее досрочное поражение от Двалишвили.

UFC часто делает выбор в пользу денег и рекламы. Противостояние Ян — О’Мэлли 2 коммерчески наиболее привлекательно. Их первый бой был близким и вызвал много споров о победе «Сахарка», что дает почву для реванша.

Таким образом, Умару нужно не просто победить, а сделать это зрелищно. Ему необходимо затмить Шона, чтобы лишить промоушен аргументов в пользу реванша Яна с американцем.

Бой Ядонга и О’Мэлли создает дополнительное давление на Нурмагомедова. Ведь его собственный поединок должен быть не просто победоносным, но и запоминающимся. Только так он сможет обойти в титульной гонке всех конкурентов.

Все в руках Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили globallookpress.com

Итак, раскладов несколько, и они зависят от множества факторов. Ключевым станет срок возвращения самого чемпиона. Если Петр Ян захочет и сможет защитить титул уже ранней весной, например, в марте-апреле, то Двалишвили вряд ли успеет подготовиться после отпуска. Это открывает дорогу Нурмагомедову.

Если же Петр и UFC договорятся о более позднем выступлении, ближе к лету, то Мераб успеет вернуться и потребует трилогию. Есть и третий сценарий — масштабное шоу в Вашингтоне в Белом доме. В этом случае соперником Яна почти наверняка станет тот, кто произведет наибольшее впечатление на UFC 324.

Теоретически, сенсационно нокаутировав О’Мэлли, даже Сонг Ядонг может ворваться в титульную гонку. Но все же главные козыри в руках Умара Нурмагомедова. Его статус, профессиональный рекорд 19-1 и близость к чемпионскому бою очевидны. Теперь все зависит от его выступления.

Удачный бой с Фигередо, полный контроля и доминирования, станет последним аргументом. Петр Ян уже вернул пояс в Россию. Теперь Умару Нурмагомедову нужно доказать, что он достоин встретиться с ним и устроить для болельщиков историческое противостояние под эгидой UFC.

Все предыдущие события года — победа Двалишвили над Умаром, его последующее поражение от Яна выстроили идеальную спортивную драматургию. Осталось поставить в ней финальную точку.

Теперь дело за малым. Нурмагомедов должен ярко выступить на UFC 324 и заявить о своих правах. Если он это сделает, то первый в истории UFC титульный бой между двумя россиянами из разряда фантастики перейдет в реальность.