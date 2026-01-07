После того, как Тайсон Фьюри пересмотрел свое решение уйти из бокса, Sky Sports отвечает на ключевые вопросы, связанные с возвращением «Цыганского короля» на ринг

После второго подряд поражения от Александра Усика в декабре 2024 года «Цыганский король» столкнулся с серьезными психологическими проблемами и завершил карьеру. Однако несколько дней назад Тайсон публично объявил, что вновь выйдет на ринг в 2026-м.

Почему Фьюри возвращается?

Тайсон Фьюри globallookpress.com

В январе 2025 года Фьюри во второй раз объявил о завершении карьеры боксера. Спустя 12 месяцев подозрения в том, что это заявление было ложным, подтвердились. Тайсон запланировал свое возвращение на ринг в 2026-м.

Он уже давно называет себя настоящим бойцом и говорит, что решение вернуться в спорт связано с глубокой привязанностью к боксу, а не деньгами.

«Я выигрывал все: от региональных поясов в Англии до титулов чемпиона страны, дважды становился "Бойцом года" по версии журнала Ring, завоевывал все пояса чемпиона мира, но для меня нет ничего важнее бокса.

Это не ради финансовой выгоды. Я мог бы уйти на пенсию еще 10 лет назад, я заработал целое состояние. Дело не в деньгах. Дело в любви к боям и спорту. В этом году мне исполнится 38 лет. Я стар, но я люблю драться.

У меня нет других интересов, только бои. Я родился и вырос для того, чтобы драться, моя судьба связана с боями. Я сам выбрал такую жизнь и не собираюсь останавливаться», — добавил Фьюри.

Ждем в ринге не раньше марта

Тайсон Фьюри и Александр Усик globallookpress.com

Хотя Фьюри объявил, что вернется на ринг в 2026 году, он не назвал точную дату. Маловероятно, что Тайсон выйдет на ринг раньше марта, учитывая, что боксеры обычно проходят 12-недельную подготовку.

После годичного перерыва, скорее всего, потребуется пройти длительную программу подготовки, чтобы восстановить боевую форму. Это делает возвращение на ринг в середине или конце 2026 года более вероятным.

Возможно, понадобится, как минимум, один разминочный бой, прежде чем Тайсон сможет сразиться с самыми известными бойцами в тяжелом весе. В отчете Ring Magazine говорится, что для подготовки «Цыганского короля» были запланированы бои в рамках Riyadh Season.

Чемпионские амбиции и место в топе

Александр Усик globallookpress.com

Сможет ли Фьюри снова завоевать титул чемпиона мира и получит ли он еще один шанс побороться за пояса — это разные вопросы с разными ответами. Объявляя о своем возвращении, британец назвал трех бойцов, с которыми он хотел бы сразиться: Александр Усик, Фабио Уордли и Энтони Джошуа.

Трилогия с обладателем поясов WBC, WBA и IBF Усиком — это самый сложный путь к возвращению на вершину, учитывая, что в 2024 году Фьюри дважды проиграл украинцу.

Решение Александра отказаться от титула WBO открывает более перспективные возможности. Уордли, который сейчас владеет данным поясом, заявил, что готов защищать его в поединке с Фьюри:

«Я очень рад попасть в список целей Тайсона Фьюри, потому как он уже давно был в моем списке. Я не собираюсь убегать со своим поясом. С кем я хочу драться? С самыми именитыми и известными боксерами.

Я не уклоняюсь от крупных поединков. Я завоевал титул чемпиона мира не для того, чтобы участвовать в легких боях. Готов выступить против кого угодно в этом весе»

В случае победы над любым из них Фьюри присоединится к Мухаммеду Али в качестве трехкратного чемпиона мира в тяжелом весе.

Риски и последствия

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Рискует ли Тайсон своим наследием, возвращаясь на ринг в 37-летнем возрасте после годичной паузы? Скорее всего, нет.

Несмотря на то, что претензии Фьюри на звание лучшего тяжеловеса своего поколения были существенно подорваны его последовательными поражениями от Усика, он уже вошел в историю, как один из величайших британских боксеров.

Этот статус может стать еще выше, если он возьмет реванш у украинца, станет трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе и даст фанатам бокса то, чего они ждали 10 лет: «Цыганский король», наконец-то, сразится с Энтони Джошуа.

Если он не достигнет этих целей, проиграет Усику в третий раз, не сможет договориться об условиях боя с Джошуа, то возвращение рискует превратиться в заезженную пластинку.

Карьера Тайсона может затянуться надолго

Энтони Джошуа globallookpress.com

Если Фьюри снова завоюет титул чемпиона мира, отомстит за свои поражения Усику и наконец сразится с Джошуа в 2026 году, то «Цыганскому королю» уже мало что останется в этом виде спорта.

В конце года он мог бы отправиться навстречу закату, раз и навсегда покончив с этим, но бокс и жизнь устроены гораздо сложнее. Однако и с карьерой Энтони тоже все непонятно.

После трагической гибели двух его друзей в автокатастрофе в Нигерии остается неясным, вернется ли бокс вообще Джошуа. По словам его дяди, Энтони решил повесить перчатки на гвоздь. Данное обстоятельство может отодвинуть потенциальный бой с Тайсоном на неопределенный срок или вовсе свести его на нет.

И, как показывает история, Фьюри может оказаться не в состоянии снова повесить перчатки на гвоздь и поддаться соблазну провести еще несколько боев, продлив свое возвращение до 2027 года или даже дольше.