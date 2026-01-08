Эти 10 боев в 2026 году рад видеть любой фанат ММА, по версии аналитиков ESPN
1. Ислам Махачев против Илии Топурии, полусредний вес
Оба бойца в 2025 году перешли в более тяжелую весовую категорию ( Махачев — из легкой в полусреднюю, а Топурия — из полулегкой в легкую), и у обоих есть достойные соперники в их текущих дивизионах. Если бы они дрались в категории до 77 кг, у Махачева было бы явное преимущество.
Но если закрыть глаза и спросить себя, каких двух бойцов больше всего фанаты хотели бы увидеть в октагоне в 2026 году, то это будут именно они. Топурия и Махачев сейчас находятся на вершине ММА.
Первый номер рейтинга Р4Р против второго, что может быть лучше? Уверенность Топурии, его динамика и способность нокаутировать одним ударом против доминирования Махачева в партере и Хабиба Нурмагомедова в его углу. Это должен быть бой № 1 в 2026 году.
2. Ислам Махачев против Иэна Гэрри, полусредний вес
То, как Махачев одолел Джека Маддалену и стал чемпионом в двух весовых категориях на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, возможно, самое впечатляющее событие 2025 года. Хотелось бы увидеть, как он сразится с каждым проспектом в полусреднем весе.
Иэн Гэрри самый интригующий из всех претендентов, но, честно говоря, многие и не против того, чтобы сначала состоялся бой между Махачевым и Камару Усманом. «Нигерийский кошмар» стареет. Если UFC когда-нибудь организует их бой, то имеет смысл сделать это сейчас.
Усман легенда, и Ислам хочет с ним сразиться. Тем не менее, с точки зрения стиля больше всего заинтриговал бы бой между Махачевым и Гэрри в 2026 году.
3. Хамзат Чимаев против Иржи Прохазки, полутяжелый вес
Чимаев не станет чемпионом, который будет защищать свой титул в среднем весе долгие годы. Он уже не так любит тренировки ММА, как раньше. И не станет версией Мераба Двалишвили, который в прошлом году четыре раза пытался защитить свой пояс.
Чимаев хочет подняться в рейтинге Р4Р, чтобы провести самый важный бой в своей карьере, и, в конечном счете, его дни в спорте могут быть сочтены. Было бы здорово, если бы Хамзат бросил вызов чемпиону в полутяжелом весе Перейре, но у «Поатана» явно другие планы.
В зависимости от того, как будут развиваться события, бой Чимаев — Перейра может попасть в этот список в следующем году, но в 2026-м бразилец, скорее всего, перейдет в тяжелый вес, что сделает противостояние «Борза» с Прохазкой самым значимым в категории до 93 кг.
Это тот поединок, о котором пока не говорят, но, если его организуют, он будет одним из крупнейших в этом году.
4. Джон Джонс против Алекса Перейры, тяжелый вес
Зрители и сам UFC не в восторге от того, как Джонс распорядился своим титулом в тяжелом весе и от затянувшейся истории с завершением карьеры, а затем, спустя несколько дней, вновь вернулся в тренировочный лагерь.
Ему следовало сразиться с Аспиналлом в 2025 году. А если он не собирался драться с ним, то не стоило тратить время всех остальных — нужно было немедленно отказаться от пояса.
Тем не менее, время для аргументов в пользу боя с Томом прошло. Аспиналлу нужно сразиться с Сирилом Ганом в незамедлительном реванше. Но британец недавно объявил, что в этом месяце планирует сделать операцию на глазах, и сроки его возвращения в спорт не называются.
Джонс больше не является чемпионом, а значит, больше не сдерживает развитие тяжелого дивизиона, так что ничто не мешает супербою между ним и Перейрой.
5. Том Аспиналл против Сирила Гана, тяжелый вес
С точки зрения стиля это один из лучших титульных поединков в истории UFC. Мы видели это в октябре, когда Ган успешно оказывал давление на Аспиналла в первом раунде перед печально известным тычком в глаз.
Эти бойцы, действительно, могут провести захватывающий и интересный бой. А теперь добавим к этому драматизм. Аспиналл не из тех, кто устраивает треш-ток.
Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы публично пристыдить Гана за то, что, по его мнению, было намеренным тычком в глаз. Теперь чемпиону предстоит преодолеть настоящую вражду и психологический фактор.
Он был на вершине в тяжелом весе, и все ожидали его победы за считанные секунды, но теперь Том должен бороться с сомнениями в своем превосходстве и смелости. Ему снова нужно что-то доказывать, поэтому ответный бой с Ганом станет одним из самых ожидаемых в 2026 году.
6. Карлос Пратес против Майкла Пейджа, полусредний вес
Пратес, возможно, сейчас самый перспективный боец в ММА. Будет ли он бороться за титул? Вполне вероятно. Является ли его стремление завоевать титул самым интересным сюжетным поворотом в дивизионе?
Пожалуй, нет. Интерес к Пратесу не связан с его потенциальным чемпионством. Болельщикам просто нравится смотреть, как этот парень сражается, и то же самое можно сказать и о Пейдже.
Стиль «Венома» очень нестандартен, иногда он выглядит немного неуклюже, потому как заставляет соперников действовать довольно консервативно. Майкл умный, быстрый и точный боец. Что касается Пратеса, то он мастерски контролирует дистанцию, используя разные приемы.
Пейдж же просто не дает соперниками раскрываться в стойке и зачастую просто перебивает их за счет финтов и преимущества в скорости. Бой таких ярких ударников можно организовать в рамках главного события вечера в пятираундовом формате.
7. Кайла Харрисон против Аманды Нуньес, легчайший вес
История этого боя началась почти 10 лет назад, когда Харрисон перешла из дзюдо в ММА. Из всех залов в мире Кайла по воле случая попала в American Top Team, где тренировалась чемпионка в двух весовых категориях Нуньес.
По словам Аманды, именно присутствие Харрисон и ее успехи в ММА привели к тому, что она покинула команду в конце своей карьеры. А теперь «Львица» вернется в октагон на турнире UFC 324 25 января, чтобы сразиться с Кайлой за пояс в женском легчайшем весе, от которого она отказалась, уйдя из спорта в 2023 году.
У Нуньес всегда был инстинкт убийцы в первом раунде. Сохранится ли он у нее в 37 лет после двухлетнего перерыва? Если да, то как Харрисон справится с такой огневой мощью? Это отличный бой, с которого можно начать год в женском ММА и в спорте в целом.
8. Илия Топурия против Армана Царукяна, легкий вес
В этом списке не только супербои. Если и есть бой, который должен состояться в 2026 году, то это он. Топурия владеет поясом UFC в легком весе, но он взял паузу в карьере по личным обстоятельствам, поэтому Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт сразятся за временный титул в на турнире UFC 324.
Но если задаться вопросом и спросить, кто сейчас является лучшим и наиболее опытным легковесом в мире, большинство поклонников и экспертов назовут Царукяна.
Он заслужил бой за чемпионский титул UFC, и вероятно, букмекеры даже отдали бы ему предпочтение в поединке с Топурией. Если в ММА еще существует спортивная составляющая, то в 2026 году Царукян должен побороться за пояс в легком весе.
9. Александр Волкановски против Мовсара Евлоева, полулегкий вес
В 2025 году Мовсар не провел ни одного боя, поэтому сложно поддерживать его так же активно, как и Царукяна. Но что еще ему нужно доказать?
На счету россиянина 9 побед подряд в UFC, в том числе виктория в 2023 году над Диего Лопесом, который за 10 месяцев получит вторую возможность побороться за титул с Волкановски на турнире UFC 325 1 февраля.
Является ли Евлоев самой яркой фигурой в октагоне или у микрофона? Нет, это не так. Но он очень хорош, как боец. Волкановски стремится к величию и постоянно выбирает самых сильных соперников.
Евлоев самый серьезный вызов в полулегком дивизионе на данный момент. Алекс хочет сразиться с Мовсаром, он говорил об этом еще в прошлом году.
10. Джошуа Ван против Татсуро Таиры, наилегчайший вес
Победа Вана в титульном бою в конце прошлого года стала возможной благодаря травме Александре Пантоже, и теперь ему предстоит многое доказать. Но пока что битва Джошуа с Таирой — это самый захватывающий и интригующий поединок в наилегчайшем весе.
Вану 24 года, Татсуро — 25. Очень редко можно встретить таких молодых бойцов на топ-уровне, тем более в титульнике. Ван чувствовал себя как дома в 2025 году, сражаясь с топовыми ветеранами, у которых гораздо больше опыта выступлений на высшем уровне.
А то, как Таира победил бывшего чемпиона Брэндона Морено на турнире UFC 323, не оставило никаких сомнений в том, что он готов к титульному бою.
Ни одного из этих бойцов нельзя назвать ничем иным, кроме как феноменом, и теперь они оба доказали, что находятся на вершине. При всем уважении к Пантоже, это был бы самый ожидаемый бой за титул в наилегчайшем весе за долгое время.