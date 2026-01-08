Эти 10 боев в 2026 году рад видеть любой фанат ММА, по версии аналитиков ESPN

1. Ислам Махачев против Илии Топурии, полусредний вес

Оба бойца в 2025 году перешли в более тяжелую весовую категорию ( Махачев — из легкой в полусреднюю, а Топурия — из полулегкой в легкую), и у обоих есть достойные соперники в их текущих дивизионах. Если бы они дрались в категории до 77 кг, у Махачева было бы явное преимущество.

Но если закрыть глаза и спросить себя, каких двух бойцов больше всего фанаты хотели бы увидеть в октагоне в 2026 году, то это будут именно они. Топурия и Махачев сейчас находятся на вершине ММА.

Первый номер рейтинга Р4Р против второго, что может быть лучше? Уверенность Топурии, его динамика и способность нокаутировать одним ударом против доминирования Махачева в партере и Хабиба Нурмагомедова в его углу. Это должен быть бой № 1 в 2026 году.

2. Ислам Махачев против Иэна Гэрри, полусредний вес

Иэн Гэрри (слева) globallookpress.com

То, как Махачев одолел Джека Маддалену и стал чемпионом в двух весовых категориях на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, возможно, самое впечатляющее событие 2025 года. Хотелось бы увидеть, как он сразится с каждым проспектом в полусреднем весе.

Иэн Гэрри самый интригующий из всех претендентов, но, честно говоря, многие и не против того, чтобы сначала состоялся бой между Махачевым и Камару Усманом. «Нигерийский кошмар» стареет. Если UFC когда-нибудь организует их бой, то имеет смысл сделать это сейчас.

Усман легенда, и Ислам хочет с ним сразиться. Тем не менее, с точки зрения стиля больше всего заинтриговал бы бой между Махачевым и Гэрри в 2026 году.

3. Хамзат Чимаев против Иржи Прохазки, полутяжелый вес

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Чимаев не станет чемпионом, который будет защищать свой титул в среднем весе долгие годы. Он уже не так любит тренировки ММА, как раньше. И не станет версией Мераба Двалишвили, который в прошлом году четыре раза пытался защитить свой пояс.

Чимаев хочет подняться в рейтинге Р4Р, чтобы провести самый важный бой в своей карьере, и, в конечном счете, его дни в спорте могут быть сочтены. Было бы здорово, если бы Хамзат бросил вызов чемпиону в полутяжелом весе Перейре, но у «Поатана» явно другие планы.

В зависимости от того, как будут развиваться события, бой Чимаев — Перейра может попасть в этот список в следующем году, но в 2026-м бразилец, скорее всего, перейдет в тяжелый вес, что сделает противостояние «Борза» с Прохазкой самым значимым в категории до 93 кг.

Это тот поединок, о котором пока не говорят, но, если его организуют, он будет одним из крупнейших в этом году.

4. Джон Джонс против Алекса Перейры, тяжелый вес

Джон Джонс globallookpress.com

Зрители и сам UFC не в восторге от того, как Джонс распорядился своим титулом в тяжелом весе и от затянувшейся истории с завершением карьеры, а затем, спустя несколько дней, вновь вернулся в тренировочный лагерь.

Ему следовало сразиться с Аспиналлом в 2025 году. А если он не собирался драться с ним, то не стоило тратить время всех остальных — нужно было немедленно отказаться от пояса.

Тем не менее, время для аргументов в пользу боя с Томом прошло. Аспиналлу нужно сразиться с Сирилом Ганом в незамедлительном реванше. Но британец недавно объявил, что в этом месяце планирует сделать операцию на глазах, и сроки его возвращения в спорт не называются.

Джонс больше не является чемпионом, а значит, больше не сдерживает развитие тяжелого дивизиона, так что ничто не мешает супербою между ним и Перейрой.

5. Том Аспиналл против Сирила Гана, тяжелый вес

Том Аспиналл и Сирил Ган globallookpress.com

С точки зрения стиля это один из лучших титульных поединков в истории UFC. Мы видели это в октябре, когда Ган успешно оказывал давление на Аспиналла в первом раунде перед печально известным тычком в глаз.

Эти бойцы, действительно, могут провести захватывающий и интересный бой. А теперь добавим к этому драматизм. Аспиналл не из тех, кто устраивает треш-ток.

Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы публично пристыдить Гана за то, что, по его мнению, было намеренным тычком в глаз. Теперь чемпиону предстоит преодолеть настоящую вражду и психологический фактор.

Он был на вершине в тяжелом весе, и все ожидали его победы за считанные секунды, но теперь Том должен бороться с сомнениями в своем превосходстве и смелости. Ему снова нужно что-то доказывать, поэтому ответный бой с Ганом станет одним из самых ожидаемых в 2026 году.

6. Карлос Пратес против Майкла Пейджа, полусредний вес

Карлос Пратес globallookpress.com

Пратес, возможно, сейчас самый перспективный боец в ММА. Будет ли он бороться за титул? Вполне вероятно. Является ли его стремление завоевать титул самым интересным сюжетным поворотом в дивизионе?

Пожалуй, нет. Интерес к Пратесу не связан с его потенциальным чемпионством. Болельщикам просто нравится смотреть, как этот парень сражается, и то же самое можно сказать и о Пейдже.

Стиль «Венома» очень нестандартен, иногда он выглядит немного неуклюже, потому как заставляет соперников действовать довольно консервативно. Майкл умный, быстрый и точный боец. Что касается Пратеса, то он мастерски контролирует дистанцию, используя разные приемы.

Пейдж же просто не дает соперниками раскрываться в стойке и зачастую просто перебивает их за счет финтов и преимущества в скорости. Бой таких ярких ударников можно организовать в рамках главного события вечера в пятираундовом формате.

7. Кайла Харрисон против Аманды Нуньес, легчайший вес

Кайла Харрисон globallookpress.com

История этого боя началась почти 10 лет назад, когда Харрисон перешла из дзюдо в ММА. Из всех залов в мире Кайла по воле случая попала в American Top Team, где тренировалась чемпионка в двух весовых категориях Нуньес.

По словам Аманды, именно присутствие Харрисон и ее успехи в ММА привели к тому, что она покинула команду в конце своей карьеры. А теперь «Львица» вернется в октагон на турнире UFC 324 25 января, чтобы сразиться с Кайлой за пояс в женском легчайшем весе, от которого она отказалась, уйдя из спорта в 2023 году.

У Нуньес всегда был инстинкт убийцы в первом раунде. Сохранится ли он у нее в 37 лет после двухлетнего перерыва? Если да, то как Харрисон справится с такой огневой мощью? Это отличный бой, с которого можно начать год в женском ММА и в спорте в целом.

8. Илия Топурия против Армана Царукяна, легкий вес

Арман Царукян (справа) globallookpress.com

В этом списке не только супербои. Если и есть бой, который должен состояться в 2026 году, то это он. Топурия владеет поясом UFC в легком весе, но он взял паузу в карьере по личным обстоятельствам, поэтому Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт сразятся за временный титул в на турнире UFC 324.

Но если задаться вопросом и спросить, кто сейчас является лучшим и наиболее опытным легковесом в мире, большинство поклонников и экспертов назовут Царукяна.

Он заслужил бой за чемпионский титул UFC, и вероятно, букмекеры даже отдали бы ему предпочтение в поединке с Топурией. Если в ММА еще существует спортивная составляющая, то в 2026 году Царукян должен побороться за пояс в легком весе.

9. Александр Волкановски против Мовсара Евлоева, полулегкий вес

Мовсар Евлоев globallookpress.com

В 2025 году Мовсар не провел ни одного боя, поэтому сложно поддерживать его так же активно, как и Царукяна. Но что еще ему нужно доказать?

На счету россиянина 9 побед подряд в UFC, в том числе виктория в 2023 году над Диего Лопесом, который за 10 месяцев получит вторую возможность побороться за титул с Волкановски на турнире UFC 325 1 февраля.

Является ли Евлоев самой яркой фигурой в октагоне или у микрофона? Нет, это не так. Но он очень хорош, как боец. Волкановски стремится к величию и постоянно выбирает самых сильных соперников.

Евлоев самый серьезный вызов в полулегком дивизионе на данный момент. Алекс хочет сразиться с Мовсаром, он говорил об этом еще в прошлом году.

10. Джошуа Ван против Татсуро Таиры, наилегчайший вес

Татсуро Таира globallookpress.com

Победа Вана в титульном бою в конце прошлого года стала возможной благодаря травме Александре Пантоже, и теперь ему предстоит многое доказать. Но пока что битва Джошуа с Таирой — это самый захватывающий и интригующий поединок в наилегчайшем весе.

Вану 24 года, Татсуро — 25. Очень редко можно встретить таких молодых бойцов на топ-уровне, тем более в титульнике. Ван чувствовал себя как дома в 2025 году, сражаясь с топовыми ветеранами, у которых гораздо больше опыта выступлений на высшем уровне.

А то, как Таира победил бывшего чемпиона Брэндона Морено на турнире UFC 323, не оставило никаких сомнений в том, что он готов к титульному бою.

Ни одного из этих бойцов нельзя назвать ничем иным, кроме как феноменом, и теперь они оба доказали, что находятся на вершине. При всем уважении к Пантоже, это был бы самый ожидаемый бой за титул в наилегчайшем весе за долгое время.