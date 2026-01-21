Ночь с 24 на 25 января пройдет первый турнир 2026 года UFC 324. В главном событии вечера за временный титул в легком весе встретятся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи. Рассмотрим самые громкие бои грядущего ивента

Сразу 3 россиянина в предварительном карде

Со своего пьедестала в полутяжелом весе из топ-15 рискует выпасть российский ветеран Никита Крылов. «Шахтер» переживает один из самых сложных периодов в карьере.

Вернувшись после длительного перерыва, он потерпел два тяжелых досрочных поражения подряд. Сначала его нокаутировал Доминик Рейес, а затем соотечественник Богдан Гуськов. Теперь любая ошибка может стоить Никите места в рейтинге.

Его оппонент, литовец Модестас Букаускас, напротив, сейчас на подъеме. Уволенный из UFC несколько лет назад, он проделал огромный путь, чтобы вернуться. «Балтийский гладиатор» уже одержал 4 победы подряд в промоушене, в том числе над такими грозными ветеранами, как Пол Крейг.

Букаускас чаще всего делал ставку на агрессивный прессинг в стойке, а Крылов всегда славился разносторонним арсеналом. Психологическое преимущество явно на стороне литовца, который мотивирован закрепиться среди сильнейших.

Средний вес UFC также продолжает пополняться опасными молодыми бойцами, и один из них камерунец Атеба Гаутье. Его очередной жертвой в эти выходные может стать российский боец Андрей Пуляев.

Атеба настоящий кошмар для любого соперника в первые минуты боя. Молодой камерунец ранее продемонстрировал невероятную ударную мощь. Все три его победы в UFC закончились нокаутами в первом раунде, а на весь путь у него ушло меньше семи минут чистого времени.

Пуляев пришел в организацию с громким именем из российских промоушенов, но его старт оказался неровным. В дебютном бою он уступил по очкам Кристиану Лерою Данкану, но затем реабилитировался эффектным нокаутом в битве против Ника Кляйна.

Теперь ему предстоит самая серьезная проверка на прочность в карьере. Гаутье типичный представитель новой волны бойцов. Его стиль заключается в постоянном давлении и работе на средней дистанции короткими комбинации из двух-трех ударов. Но с учетом аномальной физической мощи африканца каждое его попадание может стать последним.

Пожалуй, самый статусный бой предварительного карда пройдет в легчайшем весе. Второй номер рейтинга Умар Нурмагомедов встретится с бывшим чемпионом наилегчайшей категории Дейвисоном Фигейредо, ищущим шестым в ростере.

Россиянин находится в непростой ситуации. После поражения в титульном бою от Мераба Двалишвили он сумел вернуться на победную тропу, переиграв Марио Баутисту. Та виктория должна была вернуть его в число претендентов, но теперь дагестанца снова заставляют доказывать свои права на титульник.

Что касается оппонента, Дейвисон Фигейредо уже не так быстр, но по-прежнему хитер и техничен. Он проиграл лишь топ-соперникам вроде Петра Яна и Кори Сэндхагена, хотя все еще способен испортить планы любому проспекту, как тому же Монтелу Джексону в недавнем противостоянии (Дейвисон выиграл раздельным решением).

Для Нурмагомедова это не просто бой за место в очереди за титулом. Это вызов, на который он должен ответить доминирующей победой. Ему нужно не просто выиграть, а сделать это ярко, желательно досрочно. Иначе дорога к поясу для него может надолго закрыться.

Большой шанс для О’Мэлли и Пимблетта

Сонг Ядонг globallookpress.com

В со-главном событии вечера бывший чемпион легчайшего веса Шон О’Мэлли попытается вернуть себе былую славу в поединке против Сонга Ядонга. Бойцы сейчас занимают третью и пятую строчки в рейтинге.

Шон О’Мэлли пережил серьезный спад после периода царствования в дивизионе. Два поражения подряд от Мераба Двалишвили не просто лишили его пояса, но и пошатнули веру в себя. Американец даже задумывался о завершении карьеры, но решил устроить последний титульный забег.

Ядонг, напротив, выглядит уверенно и стабильно. Китаец проигрывал только элите дивизиона вроде Петра Яна, а в феврале прошлого года уверенно прошел Генри Сехудо. Сонг обладает впечатляющей для легчайшего веса ударной мощью и невероятной стойкостью.

Его простая, но эффективная манера ведения боя может доставить О’Мэлли массу проблем. Если Шон проиграет третий бой подряд, его звездный путь в UFC резко завершится.

В главном событии вечера в битве за временный пояс в легком весе сойдутся четвертый и пятый номера рейтинга Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт. «Хайлайт» подошел к тому рубежу, когда «пан или пропал».

Его тренер открыто заявил: если они не выиграют этот пояс, карьера будет завершена. В 37 лет Гейджи получил свой последний шанс в чемпионской гонке. У Джастина 3 победы и одно поражение в последних четырех боях. Он дважды одолел Физиева по очкам, нокаутировал Порье и проигрывал Холлоуэю досрочно.

Параллельно Пэдди Пимблетт искусственно взлетел в рейтинге, не выиграв ни у кого из текущего топ-7. Его путь к поясу состоял из побед над ветеранами за 35, а самый громкий успех — технический нокаут в последнем поединке против Майкла Чендлера. Всего в UFC британец выиграл семь боев без единого проигрыша.

Стилистически это столкновение агрессивного нокаутера с универсалом. Но вряд ли Пэдди уже находится на том уровне, чтобы уверенно конкурировать с Гейджи в стойке. Так что все сводится к борьбе.

В партере у Пимблетта есть все шансы разобрать 37-летнего ветерана. Ведь «Хайлайт» даже в молодости никогда не отличался ни хорошей защитой в борьбе, ни атакующим грэпплингом. Хабиб, Оливейра и даже Физиев в реванше наглядно это продемонстрировали.

Остальные бои UFC 324

1. Вальдо Кортес-Акоста в тяжелом весе подерется с Дерриком Льюисом

2. Наталия Силва в женском наилегчайшем весе проведет бой с Роуз Намаюнас

3. Арнольд Аллен в полулегком весе сразится с Джин Силвой

4. Алекс Перез в наилегчайшем весе встретится с Чарльзом Джонсоном

5. Майкл Джонсон в легком весе подерется с Александром Эрнандезом

6. Джош Хукит в тяжелом весе проведет бой с Дензелом Фрименом



7. Рики Турсиос в легчайшем весе сразится с Кэмероном Смутерманом

8. Ти Миллер в полусреднем весе встретится с Адамом Фугиттом.