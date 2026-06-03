Insomniac Games представила расширенную демонстрацию Marvel’s Wolverine в рамках мероприятия State of Play. Одновременно разработчики объявили дату выхода проекта.

Marvel’s Wolverine PS Blog

Сюжет игры сосредоточен вокруг Логана, который отправляется на поиски группировки наемников «Мародеры». По имеющейся информации, преступники похитили группу мутантов, что и становится отправной точкой истории.

Marvel’s Wolverine

Роль Росомахи исполнил австралийский актер Лиам МакИнтайр, известный по сериалу «Спартак: Месть». Кроме того, в игре появятся Красный Омега, Мистик и другие персонажи вселенной Marvel.

В ходе показа Insomniac Games также продемонстрировала боевую систему, способности к регенерации и одного из союзников главного героя — Джин Грей. Отдельное внимание разработчики уделили детализации окружения и визуальным эффектам, связанным с ранениями в бою.

Релиз Marvel’s Wolverine состоится 15 сентября эксклюзивно на PlayStation 5.