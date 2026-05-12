13 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Мальорка». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хетафе — Мальорка с коэффициентом для ставки за 3.25.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Городские» бьются за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Хетафе» на 5 очков отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Городские» подписали сухую мировую с «Овьедо».

До того команда потерпела поражение от «Райо Вальекано» (0:2). Да и поединок с «Барселоной» завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Хетафе» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила один мяч, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Городские» явно приуныли в плане результатов. Команда не забивает уже 3 матча кряду.

Причем «Хетафе» традиционно неудачно противостоит «Мальорке». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Островитяне» пытаются избежать вылета в Сегунду. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Мальорка» всего на 2 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Островитяне» не уступили «Вильярреалу» (1:1).

До того команда одолела «Жирону» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Алавеса» (1:2).

При этом «Мальорка» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Островитяне» несколько поднаторели в плане результатов. Команда не уступила 2 раза кряду.

При этом «Мальорка» крайне слабо выступает на чужих полях. В 17 выездных матчах команда набрала всего 9 очков.

«Островитяне» слишком зависимы от формы своего лидера атак Ведата Мурики. Косовар настрелял уже 22 мяча в текущем чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хетафе» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: «Хетафе» ныне угодил в кризис, тогда как «островитяне» всеми силами цепляются за выживание.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

